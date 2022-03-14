В ГСЧС раскритиковали Геращенко: известная причина

Спикерка управления ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага подвергла резкой критике действия высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел Антона Геращенко, который в своем сообщении отчитался об успехах военных противовоздушной обороны столицы, в очередной раз сбивших над Киевом вражескую ракету. Советник министра обнародовал район, где упали обломки ракеты.

Антон Геращенко (фото из открытых источников)

Как отметила Светлана Водолага, столицу снова обстреливали, разрушена пятиэтажка, есть жертвы. Автор сообщения обращается к советнику министра внутренних дел, что, по ее словам, уже в третий раз сегодня сдал российским военным точки, которые они еще не обстреляли. Потому что называет адреса, куда попадают вражеские снаряды.

"Довольно! Достаточно давать недостоверную информацию и быть первым, не проверив ее. Давать точные координаты, где враги обстреливают наши жилые кварталы. Достаточно ", — сказала представительница ГСЧС, ведущая стрим с Подола, где сегодня российская ракета попала в жилую пятиэтажку.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ГСЧС сообщили о последствиях вражеского ракетного удара в городах Киевской области. В Киевском регионе после российских ракетных обстрелов, которые произошли в понедельник, 28 февраля, повреждены жилые многоэтажки в городах Васильков, Белая Церковь и населенном пункте Калиновка. По обнародованной ведомством информации, в Белой Церкви сейчас работает несколько единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в населенных пунктах Калиновка и Васильков спасатели не могут пока помочь пострадавшим из-за обстрелов.

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