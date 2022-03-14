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В ГСЧС раскритиковали Геращенко: известная причина

Светлана Водолага заявила, что Геращенко сдает точки врагу

сегодня, 16:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Спикерка управления ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага подвергла резкой критике действия высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел Антона Геращенко, который в своем сообщении отчитался об успехах военных противовоздушной обороны столицы, в очередной раз сбивших над Киевом вражескую ракету. Советник министра обнародовал район, где упали обломки ракеты.

В ГСЧС раскритиковали Геращенко: известная причина

Антон Геращенко (фото из открытых источников)

Как отметила Светлана Водолага, столицу снова обстреливали, разрушена пятиэтажка, есть жертвы. Автор сообщения обращается к советнику министра внутренних дел, что, по ее словам, уже в третий раз сегодня сдал российским военным точки, которые они еще не обстреляли. Потому что называет адреса, куда попадают вражеские снаряды.

"Довольно! Достаточно давать недостоверную информацию и быть первым, не проверив ее. Давать точные координаты, где враги обстреливают наши жилые кварталы. Достаточно ", — сказала представительница ГСЧС, ведущая стрим с Подола, где сегодня российская ракета попала в жилую пятиэтажку.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ГСЧС сообщили о последствиях вражеского ракетного удара в городах Киевской области. В Киевском регионе после российских ракетных обстрелов, которые произошли в понедельник, 28 февраля, повреждены жилые многоэтажки в городах Васильков, Белая Церковь и населенном пункте Калиновка. По обнародованной ведомством информации, в Белой Церкви сейчас работает несколько единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в населенных пунктах Калиновка и Васильков спасатели не могут пока помочь пострадавшим из-за обстрелов.


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Источник: https://www.facebook.com/volchenkovas/videos/287420350194792/
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