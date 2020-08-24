В Грузии пассажирский автобус упал в пропасть с 80-метровой высоты

Пассажирский автобус, который совершал нерегулярные перевозки, по территории Грузии, сорвался с ущелье и упал с 80-метровой высоты. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

По предварительным данным, 17 пассажиров автобуса погибли на месте, еще троим удалось выжить, но травмы очень серьезные. Спасатели, оперативно прибывшие на место события, успели перевезти выживших ближе к трассе, чтобы автомобиль скорой помощи смог их как можно быстрее забрать.

Сам инцидент произошел в селе Шатили, примерно в 150 километрах от Тбилиси. На данный момент спецслужбы проводят операции, чтобы выяснить причину трагедии. Предварительные показания показывают, что у автобуса отказали тормоза.

Как ранее сообщали "Комментарии", 13 августа в Кировоградскй области столкнулись два пассажирских автобуса, которые не разминулись около села Большие Трояны. Это произошло приблизительно в три часа ночи. Один из водителей решил съехать на обочину - он заподозрил, что возникли проблемы с двигателем и хотел это проверить. В это время позади ехал еще один автобус в том же направлении. В какой-то момент он на скорости влетел в первый автобус.









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