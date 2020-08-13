Столкновение пассажирских автобусов на Кировоградщине: есть погибшие

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Виолетта Комаровская
Авария на Кировоградщине. Фото: Служба автодорог в Кировоградской области
Смертельная авария произошла этой ночью на трассе "Киев-Одесса". В Кировоградской области столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом написала в Facebook Служба автомобильных дорог в Кировоградской области. В аварии погибло 2 человека.
Два пассажирских автобуса не разминулись около села Большие Трояны. Это произошло приблизительно в три часа ночи. Один из водителей решил съехать на обочину - он заподозрил, что возникли проблемы с двигателем и хотел это проверить. В это время позади ехал еще один автобус в том же направлении. В какой-то момент он на скорости влетел в первый автобус.
В результате столкновения два человека погибли на месте. Еще одиннадцати понадобилась помощь медиков. Всех пострадавших забрали в больницы. Некоторых из поврежденного автобуса помогали вынести спасатели.
Участок трассы около Больших Троянов временно перекрыли, а машины пустили по встречной полосе, - предупредили в Службе автодорог. Дорога будет перекрыта, пока там будут работать следователи. Окончательную причину аварии они еще выясняют.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Укравтодоре назвали автомобильную дорогу, где чаще всего случаются смертельные аварии.
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