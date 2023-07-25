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В Греции разбился самолет, когда тушил лесные пожары (ВИДЕО)

Произошла авиакатастрофа на одном из греческих островов. Самолет, который гасил огонь, врезался в холм и взорвался.

сегодня, 16:33
Автор:
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Slava Kot
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На греческом острове Эвия разбился самолет пожарной команды, занимавшийся тушением масштабных лесных пожаров в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание In Cyprus.

В Греции разбился самолет, когда тушил лесные пожары (ВИДЕО)

Пожарный самолет в Греции. Фото из открытых источников

25 июля греческие государственные СМИ сообщили об авиакатастрофе над городом Каристос на острове Эвия, где вспыхнул лесной пожар. На обнародованном видео самолет сбрасывает воду на огонь, делает поворот и врезается в склон холма, после чего возникает огненный шар.


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Согласно последней информации, пожарная команда на борту самолета не выжила. Больше подробностей аварии государственные СМИ Греции не сообщили. Просмотреть видео с падением греческого самолета можно ниже:

Авария самолета произошла после заявлений греческого министра климатических кризисов и гражданской защиты Василиса Кикилиаса, указавшего на сложные погодные условия из-за продолжительных пожаров.

"В течение 12-го дня, в экстремальных условиях жары и сильного ветра, мы непрерывно боремся на десятках лесных пожаров… Пожарная служба Греции справилась с более чем 500 пожарами – более 50 в день", – сказал Василис Кикилиас.

Напомним, что лесные пожары продолжают бурлить в Греции 12-й день после чрезвычайной жары в южной Европе и северной Африке. Наибольшие пожары произошли на острове Родос, из-за чего десятки тысяч проживавших в гостиницах были вынуждены эвакуироваться. Пожар на Родосе перемещается в глубь страны от популярных курортных зон, нанося значительный ущерб домам и окружающей среде. Приказы об эвакуации также изданы на островах Корфу и Эвия.

Ранее портал "Комментарии" писал о Греции, которую атаковала сильная жара. В стране установили новые температурные рекорды.

Также "Комментарии" сообщали, что ученые NASA предупреждают человечество о беспрецедентных изменениях по всему миру.



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Источник: https://inews.co.uk/news/plane-crash-wildfires-greek-island-evia-2503312
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