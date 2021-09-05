В горах Грузии погиб украинец: что известно о трагедии

Украинский альпинист Петр Борис погиб в горах Грузии. Об этом сообщается на странице "Пласт — украинский скаутинг" в Facebook. Известно, что Петр погиб после восхождения на гору Тетнульд, высота которой достигает 4852 метра над уровнем моря.

Погибший пластун Петр Борис, фото Facebook

Сообщается, что Петр много путешествовал, любил горы и альпинизм. Мужчина входил в состав куреня Сероманцы, принимал активное участие в мероприятиях и ездил в лагеря.

Тетнульд переводится как "белая", ведь вершина горы постоянно покрыта снегом, а с нее стекают ледники Оиш, Нагеб, Адиш и другие. Гора расположена недалеко от границы с российской Кабардино - Балкарией на грузинском отроге Безенгийской стены.

Стена относится к Главному Кавказскому хребту в регионе Верхняя Сванетия. Гора двуглавая, состоит из древних кристаллических пород.

Как сообщал портал "Комментарии", гору Чогори, которую называют еще "горой - убийцей", покорили непальские альпинисты. Гора Чогори оставалась единственным 8 - тысячником, на который альпинисты не могли подняться в зимнее время, и все дело было в погодных условиях. Эта гора является второй по высоте горной вершиной (8611 метров), уступая только Эвересту, но при этом она очень сложная для восхождения.

Также мы писали, что в горах Турции нашли пропавшего без вести украинского альпиниста, что перестал выходить на связь. Во время прогулки альпинист сошел с тропы и заблудился. Вскоре он позвонил своим друзьям и сообщил об этом, отметив также, что находясь в поисках верного пути повредил лодыжку. Как оказалось позже, альпинист добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и связаться с друзьями, сообщив о своем местонахождении.

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