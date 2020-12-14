В Google рассказали о причине сбоев в работе

Сегодня произошел глобальный сбой работы интернет гиганта Google, пользователи которого не могли зайти на YouTube, почтовый сервис Google, позже поисковик тоже перестал работать.

ФОТО: Из открытых источников

Как рассказали в пресс-службе Google "Интерфаксу-Украина", из-за технических неполадок, а именно проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации.

Система аутентификации – это сервисы, требующие от пользователей входа в систему. Они сегодня начали выдавать большое количество ошибок, и сервис не выдержал нагрузку. О проблемах в работе пользователи со всех стран начали сообщать после обеда. У всех пользователей сначала появились проблемы с доступом в YouTube-канала и почтового сервиса Google. На сервисе, который отслеживает проблемы сервисов, Donwdetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросла более чем до 10 тысяч, а в Gmail – до нескольких сотен.

Через некоторое время доступ ко всем сервисам Google был восстановлен. Помимо Украины, с проблемами столкнулись пользователи из таких стран Европы как Италия, Испания, Болгария, Нидерланды, Германия, Польша, Испания, Британия. В Google также сообщили, что работают над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проблемы появились в интернет-гиганте не только в веб-версиях, но и мобильных приложениях-аналогах. Некоторые пользователи отмечают, что в сервис YouTube можно зайти через браузер Chrome используя вкладку "инкогнито". Однако подобная хитрость срабатывала не всегда и не у всех. Позже зайти на сервисы стало совсем невозможно.

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