В Google рассказали о причине сбоев в работе

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Ольга Чародий
Сегодня произошел
глобальный сбой работы интернет гиганта Google, пользователи которого не могли зайти на YouTube, почтовый сервис Google, позже поисковик тоже перестал
работать.
ФОТО: Из открытых источников
Как рассказали в пресс-службе Google "Интерфаксу-Украина", из-за
технических неполадок, а именно проблем с квотой внутреннего хранилища
произошел сбой системы аутентификации.
Система аутентификации – это сервисы, требующие от пользователей входа в систему. Они сегодня начали выдавать большое количество ошибок, и сервис не выдержал нагрузку. О проблемах в работе пользователи со всех стран начали сообщать после обеда. У всех пользователей сначала появились проблемы с доступом в YouTube-канала и почтового сервиса Google. На сервисе, который отслеживает проблемы сервисов, Donwdetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросла более чем до 10 тысяч, а в Gmail – до нескольких сотен.
Через некоторое время доступ ко всем сервисам Google был восстановлен. Помимо Украины, с
проблемами столкнулись пользователи из таких стран Европы как Италия, Испания,
Болгария, Нидерланды, Германия, Польша, Испания, Британия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проблемы появились
в интернет-гиганте не только в
веб-версиях, но и мобильных приложениях-аналогах. Некоторые пользователи
отмечают, что в сервис YouTube можно зайти через браузер Chrome используя вкладку
"инкогнито". Однако подобная хитрость срабатывала не всегда и не у
всех. Позже зайти на сервисы стало
совсем невозможно.
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