Глобальный глюк: Сервисы Google перестали работать

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Сергей Медведев
Пользователи сервисов Google отмечают перебои в работе приложений. Об этом заявили уже люди из многих стран. Так, недоступны оказались такие популярные приложения как YouTube, Gmail, Google Drive. Позднее стали поступать жалобы на то, что поисковик интернет-гиганта перестал работать.
По данным портала Downdetector, сбои регистрируются в Украине, США, Германии, Великобритании, России, Болгарии и еще ряде стран.
Отмечается, что проблемы существуют не только в веб-версиях, но и мобильных приложениях-аналогах.
Некоторые пользователи отмечают, что в сервис YouTube можно зайти через браузер Chrome используя вкладку "инкогнито". Однако подобная хитрость срабатывает не всегда и не у всех.
Компания Google пока не разместила объяснений на своих официальных страницах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Google объявил, что пользователи YouTube смогут в будущем избегать рекламы азартных игр и алкоголя, если они не хотят ее видеть. Эта функция, как сообщает Google, будет предоставлена пользователям Google со следующего года. Эта функция будет внедряться для пользователей поэтапно, начиная с рекламы на YouTube в США, а затем постепенно Google планирует внедрить ее для Google Ads и YouTube во всем мире в начале 2021 года. Страны с законодательными ограничениями на показ рекламы азартных игр и алкоголя не увидят никаких изменений в их политике. В своем блоге компания заявила, что предоставит пользователям YouTube больше средств управления, чтобы ограничить рекламу на такие деликатные темы, как алкоголь и азартные игры. Для этого в настройках рекламы добавляется новая функция, которая даст возможность пользователям ограничивать целевую рекламу для таких тем.
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