В Генштабе и МВД рассказали о ситуации в Украине: что известно

По информации Министерства внутренних дел Украины, в 5 часов утра российские войска совершили атаку на государственную границу Украины на участке с Россией и Беларусью. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Противники обстреляли пограничные подразделения, наряды и пункты пропуска в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей артиллерией, тяжелой техники и стрелкового оружия. Также российские войска начали атаку с временно оккупированной АР Крым.



Пограничники фиксируют работу диверсионно-разведывательных групп противника. Украинские подразделения на участках границы отвечают огнем на обстрелы противника. Пока данных о травмах среди военных нет.



В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщают, что по состоянию на утро 24 февраля было осуществлено российскими войсками украинских территорий. Около 5 часов утра россияне совершили интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке.



Фото иллюстративное / Pixabay

Были осуществлены ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке и по военным объектам ВСУ.

Российские войска начали обстреливать населенные пункты, расположенные у государственной границы из Беларуси.

В Генштабе говорят, что ситуация сейчас контролируется. Высадка десантников в Одессе – это фейк, пишут в пресс-службе.

На востоке украинские военные сбили пять самолетов и вертолет агрессоров. Войска воздушной обороны отражают нападения русских войск из воздуха. Армия заняла и удерживает оборонительные позиции.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине вводится военное положение. По словам президента, в первую очередь в стране будет введено военное положение. Глава государства также рассказал, что он уже провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Вашингтон уже формирует пакет помощи Украине.

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