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В Египте затонула лодка с польскими туристами

Арендованный в Египте туристический катер врезался в риф и затонул.

сегодня, 19:15
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Автор:

Slava Kot

В нескольких километрах к югу от египетского города Марса-Алам затонул туристический катер New Dream. На борту находились 26 туристов из Польши. Всех удалось спасти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TVN 24.

В Египте затонула лодка с польскими туристами

Туристический катер New Dream. Фото из открытых источников

Группа польских туристов должна заниматься дайвингом с 3 по 10 июня. Для этого они сняли лодку New Dream с 10 членами экипажа из Египта. Как отмечают поляки, лодка была в плохом состоянии, ведь несколько раз им пришлось возвращаться в порт из-за повреждения двигателя.


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Однако утром, 7 июня туристический катер врезался в риф и сразу начал тонуть. Местные экстренные службы не реагировали на сообщения об поломке, а спасла туристов другая лодка, которая проплывала недалеко и смогла добраться до места аварии за 15 минут.

Вероятной причиной аварии стало то, что во время столкновения с рифом капитан лодки спал, а катером управлял неопытный человек без разрешения.

Находившиеся на лодке польские туристы заявили, что по их мнению египетский экипаж не был обучен спасательным операциям. Он не спустил спасательные шлюпки, а в некоторых каютах отсутствовали спасательные жилеты. Из 26 туристов девять человек потеряли все, включая паспорта. Один человек сломал палец на ноге и был доставлен в больницу, других отправили в гостиницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Египте акула напала на российского туриста и убила его. Остальные туристы сняли на видео инцидент с атакой акулы и гибелью россиянина в Красном море вблизи города Хургада.

Также "Комментарии" писали, что пограничная служба Польши зафиксировала нападение на своего пограничника со стороны белорусских нелегалов.



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Источник: https://tvn24.pl/najnowsze/morze-czerwone-zatonela-lodz-z-polskimi-nurkami-7166676
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