В Египте затонула лодка с польскими туристами

В нескольких километрах к югу от египетского города Марса-Алам затонул туристический катер New Dream. На борту находились 26 туристов из Польши. Всех удалось спасти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TVN 24.

Туристический катер New Dream. Фото из открытых источников

Группа польских туристов должна заниматься дайвингом с 3 по 10 июня. Для этого они сняли лодку New Dream с 10 членами экипажа из Египта. Как отмечают поляки, лодка была в плохом состоянии, ведь несколько раз им пришлось возвращаться в порт из-за повреждения двигателя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Однако утром, 7 июня туристический катер врезался в риф и сразу начал тонуть. Местные экстренные службы не реагировали на сообщения об поломке, а спасла туристов другая лодка, которая проплывала недалеко и смогла добраться до места аварии за 15 минут.

Вероятной причиной аварии стало то, что во время столкновения с рифом капитан лодки спал, а катером управлял неопытный человек без разрешения.

Находившиеся на лодке польские туристы заявили, что по их мнению египетский экипаж не был обучен спасательным операциям. Он не спустил спасательные шлюпки, а в некоторых каютах отсутствовали спасательные жилеты. Из 26 туристов девять человек потеряли все, включая паспорта. Один человек сломал палец на ноге и был доставлен в больницу, других отправили в гостиницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Египте акула напала на российского туриста и убила его. Остальные туристы сняли на видео инцидент с атакой акулы и гибелью россиянина в Красном море вблизи города Хургада.

Также "Комментарии" писали, что пограничная служба Польши зафиксировала нападение на своего пограничника со стороны белорусских нелегалов.