В Египте изнасиловали 5-летнюю украинку, которая отдыхала с семьей, - СМИ

На курорте в Египте произошла трагедия с семьей украинских туристов. Как сообщает Klymenko Time со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, вчера в полицию Сум поступило сообщение от МИД Украины о том, что в Египте могли изнасиловать 5-летнего ребенка.

Согласно данным издания, в больницу Шарм-ель-Шейха с признаками изнасилования поступила 5-летняя девочка, которая находилась на отдыхе вместе с родителями. Сообщается, что у ребенка были характерные для изнасилования травмы, однако, по версии мамы, девочка неудачно прыгнула в бассейн. В полиции открыли уголовное производство по факту возможного сексуального насилия и проверяют информацию.

Напомним, в начале сентября свои границы для Украины открыли еще три страны. Речь идет о Республике Конго, Бразилии и Доминиканской республике. Теперь украинцы могут путешествовать в 48 государств. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава ведомства также напомнил, что во время планирования путешествий украинцы могут воспользоваться интерактивной картой Министерства иностранных дел, которая позволяет проверить возможность для украинцев въезда и транзита через территорию определенной страны. Так, согласно данным этой карты, чаще всего жители нашей страны интересуются путешествиями в Черногорию, Венгрию, Турцию, Хорватию и Польшу.





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