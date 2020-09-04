kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.09.2020

BTC/USD

10474.08

ETH/USD

395.33

LTC/USD

51.16

НБУ 04.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Украинцы смогут путешествовать еще в три страны
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы смогут путешествовать еще в три страны

Всего свои границы для украинцев уже открыли 48 государств

сегодня, 13:58
Автор:

Татьяна Веремеева

В начале сентября свои границы для Украины открыли еще три страны. Речь идет о Республике Конго, Бразилии и Доминиканской республике. Теперь украинцы могут путешествовать в 48 государств. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава ведомства также напомнил, что во время планирования путешествий украинцы могут воспользоваться интерактивной картой Министерства иностранных дел, которая позволяет проверить возможность для украинцев въезда и транзита через территорию определенной страны. Так, согласно данным этой карты, чаще всего жители нашей страны интересуются путешествиями в Черногорию, Венгрию, Турцию, Хорватию и Польшу.

Украинцы смогут путешествовать еще в три страны

Ранее "Комментарии" писали, что при въезде в Египет с 1 сентября будут требовать тест на коронавирус.По словам представителей Посольства Украины в Египте, с первого дня осени все без исключения лица в возрасте от 6 лет, в т.ч. граждане Египта, которые пересекают государственную границу страны на въезд, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!