Украинцы смогут путешествовать еще в три страны

В начале сентября свои границы для Украины открыли еще три страны. Речь идет о Республике Конго, Бразилии и Доминиканской республике. Теперь украинцы могут путешествовать в 48 государств. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Глава ведомства также напомнил, что во время планирования путешествий украинцы могут воспользоваться интерактивной картой Министерства иностранных дел, которая позволяет проверить возможность для украинцев въезда и транзита через территорию определенной страны. Так, согласно данным этой карты, чаще всего жители нашей страны интересуются путешествиями в Черногорию, Венгрию, Турцию, Хорватию и Польшу.

Ранее "Комментарии" писали, что при въезде в Египет с 1 сентября будут требовать тест на коронавирус.По словам представителей Посольства Украины в Египте, с первого дня осени все без исключения лица в возрасте от 6 лет, в т.ч. граждане Египта, которые пересекают государственную границу страны на въезд, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

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