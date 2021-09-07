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В ДТП попал мэр одного из городов: что говорят в полиции

В салоне автобуса на момент столкновения были дети

сегодня, 22:25
Автор:

Козлова Альбіна

В ДТП попал мэр одного из городов: что говорят в полиции

Мэр города в удовлетворительном состоянии, фото Нацполиции

В аварию попал глава городской государственной администрации одного из районных центров Николаевской области. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Известно, что 7 сентября в городе Вознесенск, на пересечении улиц Берегового и Черняховского столкнулись два транспортных средства: автобус и легковушка.

Был ли за рулем автомобиля Volkswagen Passat 32-летний мэр Вознесенска выяснят правоохранители. Мэр Евгений Величко получил травмы в результате аварии. На место прибыли патрульные, скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа. Медики "скорой" осмотрели пострадавшего. О характере его травм не сообщается.

В салоне автобуса на момент столкновения были дети. Несовершеннолетних пассажиров автобуса забрали с места происшествия их родители. Среди детей пострадавших нет.

В полиции по факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев утреннего ДТП.

Местное издание "Вознесенский Вестник" опубликовало видео с места происшествия. По данным издания, в городском совете сообщили, что состояние здоровья городского головы удовлетворительное.


Как сообщал портал "Комментарии", произошла авария с участием трамвая и мусоровоза. Затем водители транспортных средств подрались посреди улицы в Шевченковском районе Киева. Мусоровоз оказался на рельсах, потому что водитель хотел таким образом объехать затор, но не смог этого сделать из-за появления трамвая. Выйдя из кабин служебного транспорта мужчины начали ссориться, используя взаимные обиды и нецензурную лексику.


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Источник: https://mk.npu.gov.ua/news/dtp/za-faktom-dtp-za-uchasti-mera-voznesenska-policziya-vidkrila-kriminalne-provadzhennya/
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