В ДТП под Киевом погиб паломник из Израиля

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Антон Рудак
Около 4 утра на 109 километре трассы Киев-Одесса в селе Чупира результате ДТП погиб гражданин Израиля, сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области.
ДТП в Киевской области, фото Национальная полиция
Правоохранители обнаружили на месте автомобиль "Mercedes Sprinter", которым управлял 37-летний водитель. По словам полицейских, он перевозил 13 пассажиров. Это были паломники-хасиды, которые возвращались из города Умань в аэропорт "Борисполь". Водитель авто двигался в правой полосе с реверсивным движением, как резко фары встречного авто ослепили водителю глаза. В результате, водитель резко свернул влево, чтобы избежать лобового столкновения. Впрочем, выполняя маневр правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его транспортное средство вынесло в поле.
В результате погиб один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, пишут в Нацполиции. Как оказалось, он имеет 12 детей.
По официальным данным, другие пассажиры телесных повреждений не получили.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в аварию попал мэр города Вознесенск, что в Николаевской области. Мэр Евгений Величко получил травмы в результате ДТП. В салоне автобуса, с которым столкнулась машина, были дети. Они не пострадали.
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