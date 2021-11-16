В Днепровском доме для престарелых обнаружили мертвыми пять женщин: что с ними произошло

В городе Днепр горел частный дом для пожилых жителей города. Пожар окончился трагедией, погибли пять местных бабушек, которые здесь жили. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепровщины.

В Днепре погибли пять пожилых женщин (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, в частном заведении, где жили старики, заведение находилось в Центральном районе Днепра, были обнаружены тела пяти пожилых жительниц, которым было от 75 до 89 лет.

Как установили правоохранители, в одном из помещений второго этажа произошло короткое замыкание, от чего начала гореть электропроводка. Жители, очевидно, отравились угарным газом. Для выяснения причин их смерти тела погибших были направлены для экспертизы.

Информация внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 270 УК. Это – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Наказание, предусмотренное по этой статье – до 8 лет лишения свободы.

Важно, что сотрудники полиции уже задержали администратора частного заведения, где жили старики. Сейчас проводится расследование и будут проведены все необходимые экспертизы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепропетровщине злоумышленники под предлогом проверки счетчиков грабили пенсионеров. В Днепропетровской области полиция задержала преступников, которые притворялись работниками коммунальных служб и грабили пенсионеров.

Такую информацию предоставил пресс-центр Нацполиции. Девятого декабря полиция задержала всех членов преступной группы – двух мужчин и трех женщин в возрасте от 25 до 59 лет. Злоумышленники притворялись представителями коммунальных служб, просили открыть двери и впустить, чтобы проверить счетчики.

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