В Днепропетровской области злоумышленники под предлогом проверки счетчиков грабили пенсионеров

Язык
Coinspot 10.12.2020
BTC/USD
18242.51
ETH/USD
557.87
LTC/USD
75.37
НБУ 10.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
В Днепропетровской области полиция задержала злодеев, которые выдавали из себя работников коммунальных служб и грабили пенсионеров.
В Днепропетровской области произошла серия ограблений пенсионеров. Фото: noteru.com
Такую информацию предоставил пресс-центр Нацполиции.
Девятого декабря полиция задержала всех членов преступной группы — двух мужчин и трех женщин в возрасте от 25 до 59 лет. Злоумышленники притворялись представителями коммунальных служб, просили открыть дверь и впустить, чтобы проверить счетчики. После того как члены преступной группы попадали в дом, они жестоко обращались с пожилыми людьми — били и душили.
Грабители забирали деньги, банковские карты, телефоны и пенсионные удостоверения.
Пятеро задержанных подозреваются в совершении преступлений на территории Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей.
Правоохранителями был проведен обыск машины подозреваемых. Полиция изъяла вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к грабежам, а также две гранаты.
Следователи открыли уголовное производство по статье 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Задержанным может грозить лишение свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.
Напоминаем, что в Тернопольской области женщину задержали за продажу порнографических иллюстраций. Ей удалось продать несколько листьев, за что она заработала 50 гривен и кучу проблем. Суд назначил обвиняемой год испытательного срока. Также женщина должна оплатить 980 гривен за расходы, связанные с проведением судебной искусствоведческой экспертизы.
Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать, сколько "зарабатывают" украинцы за участие в митингах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости