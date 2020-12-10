В Днепропетровской области злоумышленники под предлогом проверки счетчиков грабили пенсионеров

В Днепропетровской области полиция задержала злодеев, которые выдавали из себя работников коммунальных служб и грабили пенсионеров.

В Днепропетровской области произошла серия ограблений пенсионеров. Фото: noteru.com

Такую информацию предоставил пресс-центр Нацполиции.

Девятого декабря полиция задержала всех членов преступной группы — двух мужчин и трех женщин в возрасте от 25 до 59 лет. Злоумышленники притворялись представителями коммунальных служб, просили открыть дверь и впустить, чтобы проверить счетчики. После того как члены преступной группы попадали в дом, они жестоко обращались с пожилыми людьми — били и душили.

Грабители забирали деньги, банковские карты, телефоны и пенсионные удостоверения.

Пятеро задержанных подозреваются в совершении преступлений на территории Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей.

Правоохранителями был проведен обыск машины подозреваемых. Полиция изъяла вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к грабежам, а также две гранаты.

Следователи открыли уголовное производство по статье 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Задержанным может грозить лишение свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

Напоминаем, что в Тернопольской области женщину задержали за продажу порнографических иллюстраций. Ей удалось продать несколько листьев, за что она заработала 50 гривен и кучу проблем. Суд назначил обвиняемой год испытательного срока. Также женщина должна оплатить 980 гривен за расходы, связанные с проведением судебной искусствоведческой экспертизы.

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