В Днепропетровской области жестоко убили депутата и фермера

В селе Болтышка, что в Днепропетровской области, в собственном доме был убит фермер и депутат местного совета Владимир Ражда. Об этом написал заместитель главы Всеукраинского Конгресса фермеров Анатолий Гайворонский на своей странице в Facebook.

В селе Болтышка убили фермера и депутата. Фото из открытых источников

Как сообщил Гайворонский, ночью в дом фермера ворвались пятеро неизвестных мужчин в балаклавах и набросились на Владимира. Преступники пытали, а затем задушили мужчину. В момент убийства злоумышленники спрашивали свою жертву о том, где находятся деньги. Затем они накинули удавку на шею его супруги-инвалида. Женщине, к счастью, удалось выжить.

После того, как убийцы покинули дом, жена погибшего добралась до телефона и сразу же позвонила своему сыну, вызвала скорую помощь и полицию. К сожалению, прибывшим на место преступления медикам не удалось спасти фермера. Названая ими причина смерти — асфиксия в результате удушения.

Как оказалось, злоумышленники украли из дома убитого деньги из сейфа. На данный момент правоохранители расследуют жестокое убийство. Сообщается, что пока у полицейских нет подозреваемых в совершении этого страшного преступления.

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