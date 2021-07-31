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Главная Новости Общество происшествия В Днепропетровской области жестоко убили депутата и фермера
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В Днепропетровской области жестоко убили депутата и фермера

Преступники пытались убить и жену фермера

сегодня, 18:22
Автор:

Денис Подставной

В селе Болтышка, что в Днепропетровской области, в собственном доме был убит фермер и депутат местного совета Владимир Ражда. Об этом написал заместитель главы Всеукраинского Конгресса фермеров Анатолий Гайворонский на своей странице в Facebook.

В Днепропетровской области жестоко убили депутата и фермера

В селе Болтышка убили фермера и депутата. Фото из открытых источников

Как сообщил Гайворонский, ночью в дом фермера ворвались пятеро неизвестных мужчин в балаклавах и набросились на Владимира. Преступники пытали, а затем задушили мужчину. В момент убийства злоумышленники спрашивали свою жертву о том, где находятся деньги. Затем они накинули удавку на шею его супруги-инвалида. Женщине, к счастью, удалось выжить. 

После того, как убийцы покинули дом, жена погибшего добралась до телефона и сразу же позвонила своему сыну, вызвала скорую помощь и полицию. К сожалению, прибывшим на место преступления медикам не удалось спасти фермера. Названая ими причина смерти — асфиксия в результате удушения. 

Как оказалось, злоумышленники украли из дома убитого деньги из сейфа. На данный момент правоохранители расследуют жестокое убийство. Сообщается, что пока у полицейских нет подозреваемых в совершении этого страшного преступления.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, под Харьковом обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которая накануне без вести пропала со своего двора. В полиции рассказали, кто является убийцей ребенка. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в лесополосе под Запорожье нашли изувеченный труп пропавшего без вести профессора Запорожского национального университета. Тело было закопано в землю, а на убитом было только лишь нижнее белье. 




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Источник: https://agronews.ua/news/na-dnipropetrovshhyni-stalosya-zhorstoke-vbyvstvo-fermera/
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