В Днепропетровской области столкнулись два катера: пострадавшие обвиняют бывшего регионала

Язык
BTC/USD
11497.25
ETH/USD
392.07
LTC/USD
54.32
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.68
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Катер, протараненный в Новомосковске. Фото: dpchas.com.ua
В Днепропетровской области два катера столкнулись лоб в лоб. Пострадавшие
заявляют, что виновником происшествия является экс-нардеп "Партии регионов"
Андрей Шипко. Об этом пишет OBOZREVATEL.
Издание сообщает, что вечером 8 августа на реке Самара в Новомосковске
катер двигался на огромной скорости и протаранил соседнее плавательное
средства. После того как все произошло, виновник скрылся и даже не пытался
помочь пострадавшим.
За штурвалом находился бывший народный депутат- "регионал" Андрей Шипко.
Мужчина также является заместителем директора Национального института рака. Об
этом рассказали свидетели, которые помогали пострадавшим.
В комментарии для издания OBOZREVATEL пострадавшие рассказали, что в
субботу, около 19:00, катер Campion Allante гос. номер УДД-580К на огромной
скорости врезался в катер, который ему на встречу. В результате пострадали
шесть человек, двое из которых сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии,
а их катер получил повреждения и начал тонуть.
Один из пострадавших поделился, что от удара его выкинуло из катера, а его
супруга неподвижно лежала вся в крови.
Сейчас две женщины, которые пострадали в результате происшествия, находятся
в хирургическом отделении одной из больниц Днепра. Врачи говорят, что они в
состоянии средней тяжести. У одной из женщин сломана челюсть, закрытая
черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. У другой – ушиб позвоночника
и сломаны ребра. Врачи говорят, что обеим пострадавшим придется провести в
больнице не меньше месяца. Остальные пассажиры протараненного катера отделались
легкими травмами.
Правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье 291 Уголовного
кодекса Украины – нарушение действующих на транспорте правил.
Также известно, что сотрудники прокуратуры уже собрали видео-доказательства
совершения ДТП, допросили свидетелнй, которые подтвердили, что
катером-виновником аварии управлял именно экс-нардеп Андрей Шипко. Вместе с
экс-нардепом в катере находился его брат Алексей, который уже 10 лет занимает
должность генерального директора Государственного предприятия "Днепрстандартметрология",
и племянник Степан.
Ранее "Комментарии" писали, что в Кривом
Роге посреди ночи загорелся
прогулочный катер. Огонь вспыхнул на одном из причалов Кресовского
водохранилища.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости