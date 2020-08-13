В Днепропетровской области столкнулись два катера: пострадавшие обвиняют бывшего регионала

Катер, протараненный в Новомосковске. Фото: dpchas.com.ua

В Днепропетровской области два катера столкнулись лоб в лоб. Пострадавшие заявляют, что виновником происшествия является экс-нардеп "Партии регионов" Андрей Шипко. Об этом пишет OBOZREVATEL.



Издание сообщает, что вечером 8 августа на реке Самара в Новомосковске катер двигался на огромной скорости и протаранил соседнее плавательное средства. После того как все произошло, виновник скрылся и даже не пытался помочь пострадавшим.

За штурвалом находился бывший народный депутат- "регионал" Андрей Шипко. Мужчина также является заместителем директора Национального института рака. Об этом рассказали свидетели, которые помогали пострадавшим.

В комментарии для издания OBOZREVATEL пострадавшие рассказали, что в субботу, около 19:00, катер Campion Allante гос. номер УДД-580К на огромной скорости врезался в катер, который ему на встречу. В результате пострадали шесть человек, двое из которых сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, а их катер получил повреждения и начал тонуть.

Один из пострадавших поделился, что от удара его выкинуло из катера, а его супруга неподвижно лежала вся в крови.

Сейчас две женщины, которые пострадали в результате происшествия, находятся в хирургическом отделении одной из больниц Днепра. Врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести. У одной из женщин сломана челюсть, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. У другой – ушиб позвоночника и сломаны ребра. Врачи говорят, что обеим пострадавшим придется провести в больнице не меньше месяца. Остальные пассажиры протараненного катера отделались легкими травмами.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины – нарушение действующих на транспорте правил.

Также известно, что сотрудники прокуратуры уже собрали видео-доказательства совершения ДТП, допросили свидетелнй, которые подтвердили, что катером-виновником аварии управлял именно экс-нардеп Андрей Шипко. Вместе с экс-нардепом в катере находился его брат Алексей, который уже 10 лет занимает должность генерального директора Государственного предприятия "Днепрстандартметрология", и племянник Степан.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кривом Роге посреди ночи загорелся прогулочный катер. Огонь вспыхнул на одном из причалов Кресовского водохранилища.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!