В Днепропетровской области мужчина регулярно насиловал своих трех малолетних дочек

В Днепре мужчину подозревают в изнасиловании собственных дочерей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Изнасилование в Каменском. Фото: novyny.24tv.ua

Инцидент произошел в городе Каменское. Сообщается, что 31 июля в правоохранительные органы обратилась за помощью местная жительница, которая рассказала о том, что её 44-летний муж систематически насилует их трех несовершеннолетних дочек.

На основании собранной доказательной базы, проведенных следственных действий и экспертиз согласованных с Каменской окружной прокуратурой главе семейства было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



Вчера, 4 августа, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Великобритании неизвестный злоумышленник совершил изнасилование несовершеннолетней девочки в общественном месте. Сообщается, что мужчина изнасиловал свою жертву на пляже Борнмута посреди дня, когда на нём находились тысячи отдыхающих. Правонарушитель затащил девочку на глубину и под покровом воды совершил преступление. Потерпевшая рассказала о произошедшем стражам порядка. На данный момент правоохранители разыскивают преступника. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Николаевской области 20-летний парень изнасиловал свою несовершеннолетнюю экс-возлюбленную. Преступление произошло в доме в тот момент, когда там находилась бабушка потерпевшей. Злоумышленник с помощью угроз заставил пожилую женщину молчать. Пострадавшей удалось вырваться из рук преступника только после того, как к ней домой пришли в гости друзья. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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