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Главная Новости Общество происшествия В Днепропетровской области мужчина регулярно насиловал своих трех малолетних дочек
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В Днепропетровской области мужчина регулярно насиловал своих трех малолетних дочек

О преступлении рассказала жена преступника

сегодня, 13:11
Автор:

Денис Подставной

В Днепре мужчину подозревают в изнасиловании собственных дочерей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области. 

В Днепропетровской области мужчина регулярно насиловал своих трех малолетних дочек

Изнасилование в Каменском. Фото: novyny.24tv.ua

Инцидент произошел в городе Каменское. Сообщается, что 31 июля в правоохранительные органы обратилась за помощью местная жительница, которая рассказала о том, что её 44-летний муж систематически насилует их трех несовершеннолетних дочек.

На основании собранной доказательной базы, проведенных следственных действий и экспертиз согласованных с Каменской окружной прокуратурой главе семейства было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Вчера, 4 августа, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Великобритании неизвестный злоумышленник совершил изнасилование несовершеннолетней девочки в общественном месте. Сообщается, что мужчина изнасиловал свою жертву на пляже Борнмута посреди дня, когда на нём находились тысячи отдыхающих. Правонарушитель затащил девочку на глубину и под покровом воды совершил преступление. Потерпевшая рассказала о произошедшем стражам порядка. На данный момент правоохранители разыскивают преступника. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Николаевской области 20-летний парень изнасиловал свою несовершеннолетнюю экс-возлюбленную. Преступление произошло в доме в тот момент, когда там находилась бабушка потерпевшей. Злоумышленник с помощью угроз заставил пожилую женщину молчать. Пострадавшей удалось вырваться из рук преступника только после того, как к ней домой пришли в гости друзья. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://www.facebook.com/PoliceKMSK/posts/3820058558098860
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