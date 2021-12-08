В Днепропетровской области многодетная мать избила гинеколога

В городе Никополь Днепропетровского региона многодетная жительница, записавшаяся на прием к местному гинекологу, нанесла ему побои. Об этом сообщает ТСН, обнародовав решение Никопольского горрайонного судебного учреждения.

Врач отказался сделать аборт ее подруге (фото из открытых источников)

Мать четырех детей зашла на прием к врачу со своей подругой и нанесла ему побои по той причине, что он отказался прервать беременность ее знакомой, которая ждала ребенка. Этот инцидент имел место в городском медицинском учреждении. Гинеколог отказалась делать аборт по причине того, что у беременной жительницы Никополя были проблемы со здоровьем и такая операция ставила под угрозу ее жизнь.

Отказ местного врача очень разгневал многодетную мать и она совершила нападение на гинеколога прямо на рабочем месте. Она несколько раз ударила врач по лицу. У пострадавшей были установлены нетяжелые телесные повреждения, в частности повреждения мягких тканей в участке головы.

Никопольское горрайонное судебное учреждение рассматривало это дело без потерпевшего врача. Но многодетная горожанка, которая агрессивно вела себя в больнице и задала побои врачу, никаких возражений не высказывала, признала, что была неправа и извинилась за свое поведение. Председательствующий во время процесса признал эту женщину виновной по ч.1 ст. 125 УКУ. На жительницу Никополя наложили штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Днепропетровской области мужчина выбросил сожительницу из окна многоэтажки. В результате происшествия потерпевшая получила множественные травмы. Она была госпитализирована медиками, прибывшими на место событий.

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