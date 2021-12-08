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В Днепропетровской области многодетная мать избила гинеколога

В городе Никополь женщина набросилась на гинеколога из-за аборта.

8 декабря 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Никополь Днепропетровского региона многодетная жительница, записавшаяся на прием к местному гинекологу, нанесла ему побои. Об этом сообщает ТСН, обнародовав решение Никопольского горрайонного судебного учреждения.

В Днепропетровской области многодетная мать избила гинеколога

Врач отказался сделать аборт ее подруге (фото из открытых источников)

Мать четырех детей зашла на прием к врачу со своей подругой и нанесла ему побои по той причине, что он отказался прервать беременность ее знакомой, которая ждала ребенка. Этот инцидент имел место в городском медицинском учреждении. Гинеколог отказалась делать аборт по причине того, что у беременной жительницы Никополя были проблемы со здоровьем и такая операция ставила под угрозу ее жизнь.

Отказ местного врача очень разгневал многодетную мать и она совершила нападение на гинеколога прямо на рабочем месте. Она несколько раз ударила врач по лицу. У пострадавшей  были установлены нетяжелые телесные повреждения, в частности повреждения мягких тканей в участке головы.

Никопольское горрайонное судебное учреждение рассматривало это дело без потерпевшего врача. Но многодетная горожанка, которая агрессивно вела себя в больнице и задала побои врачу, никаких возражений не высказывала, признала, что была неправа и извинилась за свое поведение. Председательствующий во время процесса признал эту женщину виновной по ч.1 ст. 125 УКУ. На жительницу Никополя наложили штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Днепропетровской области мужчина выбросил сожительницу из окна многоэтажки. В результате происшествия потерпевшая получила множественные травмы. Она была госпитализирована медиками, прибывшими на место событий.


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/na-dnepropetrovschine-mat-4-detey-izbila-ginekologa-potomu-chto-ona-otkazalas-delat-abort-ee-podruge-1927132.html
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