В Днепропетровской области машина влетела в пешеходов, погибла женщина с 3-летним сыном

В Днепропетровской области, в городе Каменское, 26 ноября после 17 часов вечера произошла смертельная авария. Авто сбило четырех человек. На месте трагедии остались умершие после столкновения 35-летняя горожанка и ее 3-летний малыш. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Днепропетровского региона.

В аварии погибли люди (фото из открытых источников)

Смертельная автотроща имела место на улице Сечеславский шлях, там неподалеку расположен городской отель.

Местный 50-летний водитель, мчавшийся куда-то на отечественном авто ЗАЗ, влетел в толпу людей. Он сбил четырех жителей города, двух горожанок и двоих детей. Во время ДТП смертельные травмы получила молодая 35-летняя мама, ее тяжело травмированный 3-летний малыш скончался в медицинском учреждении. Также скорая завезла в медицинское учреждение 9-летнего ребенка и 65-летнюю жительницу этого города. На месте ДТП работают сотрудники полиции, опрашивающие свидетелей и определяющие причину дорожного происшествия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре водитель сбил на пешеходном переходе 83-летнюю пенсионерку . В областном центре Днепровщины во время уличного ДТП водитель автомашины наехал на пешеходном переходе на старую бабушку. От сильного удара она упала на капот машины. И еще несколько метров несся так с ней по дороге. Дорожный инцидент произошел сегодня, 10 ноября, на одной из улиц города. Водитель иномарки наехал на 83-летнюю бабушку, которая спокойно переходила улицу через пешеходный переход. Старушка и не надеялась, что на этом островке безопасности станет жертвой безопасного водителя, который не только нарушил правила дорожного движения, но и, очевидно, превысил скорость.

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