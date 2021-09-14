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Главная Новости Общество происшествия В Днепропетровской области домашняя собака растерзала лицо подростка (ФОТО)
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В Днепропетровской области домашняя собака растерзала лицо подростка (ФОТО)

Собака напала на девушку, когда та шла по улице

сегодня, 19:24
Автор:

Денис Подставной

В Днепропетровской области домашний питомец напал на подростка. Об этом сообщает издание ТСН. 

В Днепропетровской области домашняя собака растерзала лицо подростка (ФОТО)

В Днепропетровской области на подростка напала собака. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в посёлке Криничке. Сообщается, что когда 14-летняя девушка шла по улице на неё набросилась собака. Животное повалило подростка на землю и вцепилось клыками в лицо. 

Как рассказала мать пострадавшей, у девочки две рваные раны на щеке и губе. Сразу после инцидента её доставили в медицинское учреждение, где провели операцию.

Врачи описывают состояние пострадавшей, как удовлетворительное. Также они отметили, что от укусов на лице девочки могут остаться шрамы и в будущем, может понадобиться пластическая операция. 

О произошедшем родственники потерпевшей сообщили в правоохранительные органы. Хозяева собаки не отказываются от ответственности и готовы оплатить лечение подростка. 

В Днепропетровской области домашняя собака растерзала лицо подростка (ФОТО) - фото 2

Фото: ТСН.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Днепропетровской области погиб подросток. 15-летний парень вдохнул газ из баллона, который приобрела в магазине его девушка. Сразу после этого он упал замертво. Друзья погибшего звали на помощь, однако юношу не удалось спасти. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России неподалёку от популярного горнолыжного курорта погибла туристка. Она находилась в группе из шести человек и гида. Женщина вместе с тремя другими туристками отошла, чтобы сделать фотографию на фоне ледника. В этот момент на них упали глыбы льда. От полученных травм она скончалась на месте. Еще две женщины получили серьезные ранения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/vse-lico-bylo-v-krovi-pod-dneprom-domashnyaya-sobaka-napala-na-14-letnyuyu-devushku-1866865.html
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