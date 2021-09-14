Купили газовый баллон "для прикола": в Днепропетровской области погиб подросток

В Днепропетровской области погиб подросток. Об этом сообщает издание ТСН.

В Днепропетровской области погиб подросток. Фото: zhitomir.info.

Как стало известно, инцидент произошел в населённом пункте, который находится поблизости с городом Першотравенск. Сообщается, что 15-летний парень умер после того, как подышал газом из баллона для заправки бытовых приборов.

Баллон, скорее всего, с газом-изобутаном, приобрела в местном магазине его 14-летняя девушка. Вместе с еще одним подростком они пришли на огороды на окраине города. Вдохнув газ, юноша упал замертво, друзья позвали на помощь, однако все усилия по его спасению оказались напрасными.

Об инциденте узнали в правоохранительных органах. Стражи порядка квалифицируют это, как несчастный случай. После трагедии с полок магазина пропали данные газовые баллоны. Отмечается, что в продаже остались только менее объемные.

Как объяснила продавщица, она знала, что детям запрещено продавать такой товар, но девушка сказала, что уже взрослая.

"Это первый раз. Никогда не было, чтобы они принимали их. Переспросили. Они сказали: "Мы для Тик-Тока, для прикола", — как она объяснила. На этом все и закончилось", — рассказала администратор магазина.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Соединенных Штатах Америки женщина расстреляла из пистолета собственного ребёнка. На место событий прибыли медики и сотрудники правоохранительных оранов. На теле мальчика были обнаружены множественные пулевые ранения в области головы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Флорида ребёнок притворился мёртвым, когда его семью расстрелял злоумышленник. Это позволило маленькой девочке выжить. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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