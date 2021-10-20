В Днепре во время уличных разборок пострадал двухлетний малыш: что известно о состоянии ребенка

В областном центре Днепровщины прямо на улице начали драться житель города и его знакомая. В результате этого инцидента травму получил двухлетний мальчик, которому швырнул камень в лицо один из мужчин. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел во драки (фото из открытых источников)

Конфликт возник на Слобожанском проспекте. В нем участвовали трое жителей города. Одному из них 29 лет, другому — 50 лет. Также вместе с мужчинами размахивала кулаками 29-летняя днепрянка. Свидетелем побоища стал двухлетний малыш.

Младший из сильной половины участников драки начал швырять в противника камни. Никто и не подумал в момент проявления агрессии, что это опасно делать, потому что рядом маленький ребенок. Один из них таки попал камнем в лицо маленькому днепрянину.

Пока ехали полицейские, один из участников хотел скрыться. Но его нашли. Он не только попал в мальчика, но и ударил кастетом своего противника. Еще у него обнаружили нож.

Раненый днепрянин от госпитализации отказался. Мальчик, к счастью, тоже несильно пострадал.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре женщина убила своего малолетнего сына . Спасала ребенка и его мать бабушка,что наведалась в квартиру дочери в Днепре. Впрочем, даже оперативное обращение женщины к врачам не гарантировало спасение ее внука. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Мальчику еще не исполнилось и двух годков, как его мать, 39-летняя жительница Днепра, решила, что ему хватит жить. Женщина уколола сыну и себе сильный по действию препарат.

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