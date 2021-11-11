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В Днепре в квартире нашли тело мужчины, связанное веревками (ФОТО 18+ )

На его голове лежала тряпка

сегодня, 19:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В областном центре Днепровщины в запертой квартире нашли тело местного жителя. Оно было связано веревками, лицо было накрыто тряпкой. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре в квартире нашли тело мужчины, связанное веревками (ФОТО 18+ )

Спасателям пришлось сломать дверь (фото из открытых источников)

Сегодня, 11 ноября, в дежурную часть патрульной полиции позвонил днепрянин и сообщил, что он не может выйти на связь со своим знакомым. Он так же не мог зайти в квартиру, дверь была закрыта с внутренней стороны.

Представители спасательной службы выломали дверь, чтобы зайти в жилище. Полицейские нашли там мертвого горожанина. Он лежал на полу в одной из комнат.

По обнародованной информации, ноги и тело покойника были крепко перевязаны ремнем и веревкой, на лице намотана старая тряпка. Гениталии мужчины также были связаны отдельной бечевкой.  

Окна в доме были закрыты, все осталось на своих местах. Сейчас здесь работают представители следствия, и прибыл судмедэксперт. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

В Днепре в квартире нашли тело мужчины, связанное веревками (ФОТО 18+ ) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепре водитель сбил на пешеходном переходе 83-летнюю пенсионерку . В областном центре Днепровщины во время уличного ДТП водитель автомашины наехал на пешеходном переходе на старую бабушку. От сильного удара она упала на капот машины. И еще несколько метров мчался так с ней по дороге. Дорожный инцидент произошел сегодня, 10 ноября, на одной из улиц города. Водитель иномарки наехал на 83-летнюю бабушку, которая спокойно переходила улицу через пешеходный переход. Старушка и не надеялась, что на этом островке безопасности станет жертвой безопасного водителя, который не только нарушил правила дорожного движения, но и, очевидно, превысил скорость.


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Источник: https://dp.informator.ua/2021/11/11/nogi-i-telo-svyazany-a-na-golove-tryapka-v-kvartire-na-prospekte-polya-v-dnepre-nashli-myortvym-muzhchinu/
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