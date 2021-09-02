В Днепре в 9-классника случился инсульт: что известно о состоянии ребенка

15-летний ученик школы из города Днепр получил инсульт. Эта беда свалилась на ребенка случайно. Школьник потерял сознание и впал в кому. Сейчас ребенок на грани между жизнью и смертью. Врачи настаивают на срочной операции, но у родителей на это нет денег. Об этом пишет в социальных сетях жительница города Екатерина Головачева.

Юноша находится в больнице (фото из открытых источников)

Сейчас Влад Щирый находится на лечении в Киеве. Мальчика вывели из комы, но состояние ребенка остается тяжелым. До болезни он учился в местной школе №96, в 9-В классе.

Медики поставили ему такой диагноз: "Острое нарушение мозгового кровообращения, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу " .

Чтобы спасти жизнь юного жителя города Днепра, нужно 200тысяч гривен. Подключились волонтеры, ведь родители уже допродают свое имущество и верят в сочувствие и поддержку людей, которые, по возможности, помогут их больному сыну.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Днепре ребенок выстрелил в себя из винтовки отца . В Днепре 10-летний мальчик выстрелил в себя из пневматической винтовки. Инцидент произошел в одном из домов на улице Немировича-Данченко. Сообщается, что мальчик достал из шкафа пневматическую винтовку своего отца и случайно выстрелил себе в ногу. На место происшествия прибыли медики, госпитализировали пострадавшего. В больнице ему провели операцию на стопе. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о привлечении родителей потерпевшего к административной ответственности.

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