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В Днепре патрульные преследовали беглеца и сбили женщину: что известно о ее состоянии

Инспектор заехал в арку во дворе и наехал на прохожую

29 сентября 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева

Экипаж патрульных полицейских, преследуя злоумышленника на мотоцикле, травмировал горожанку. Этот инцидент произошел в Днепре.

В Днепре патрульные преследовали беглеца и сбили женщину: что известно о ее состоянии

Сбитую патрульными женщину забрали в больницу с травмой ноги (фото из открытых источников)

Информирует об этом Нацполиция Днепровской области на своей странице в социальных сетях.

По информации правоохранителей, один из патрульных экипажей города получил сигнал о том, что неизвестные проникли в одну из квартир в Соборном районе города.

Включившиеся в работу полицейские увидели неизвестного на мотоцикле, внешне похожего на вора и с соответствующими звуковыми сигналами подъехали к нему. Но последний не сбавил движение и начал бегство.

Днепрянин полностью игнорировал требования патрульных копов об остановке. Напротив, нарушал правила дорожного движения, несся мотоциклом по тротуарам и создавал опасную ситуацию для горожан.

Ему удалось притаиться в одном из дворов многоэтажки. Правоохранители поехали туда с соответствующими звуковыми сигналами. В узкой арке водитель патрульной машины нечаянно сбил женщину, направлявшуюся по узкому проходу. Она получила травму ноги.

Копы остановились, вызвали медиков и стали оказывать помощь горожанке. Позже ее в сопровождении патрульных отвезли в ближайшее медицинское учреждение. На месте работают следователи, которые проводят внутреннее расследование, — заключает пресс-служба полиции Днепровщины.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Днепре вооруженный мужчина ограбил двух женщин, а затем застрелился.  Это произошел вчера, 3 сентября в городе Днепр. Сообщается, что в одной из квартир многоэтажного дома по улице Софии Ковалевской мужчина в компании двух знакомых женщин распивал спиртные напитки. В ходе распития между ними возник конфликт.


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Источник: https://www.facebook.com/dnipropolice/posts/2734832240142707
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