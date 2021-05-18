В Днепре от коронавируса умер известный ведущий

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Ольга Чародий
В Днепре в больнице умер известный юморист и радиоведущий
Александр Летичевский. Он прославился как один из создателей программы
"Бородатые анекдоты". Об этом сообщил на своей странице в Facebook театральный
деятель Игорь Рувинский.
Александр Летичевский (фото из открытых источников)
Сам же Летичевский в оконце прошлого месяца сообщи, что заболел коронавирусной инфекцией. Позже стало известно, что он попал в больницу.
Как сообщали ранее более 473 тыс. доз вакцины Pfizer получит Украина до конца мая для прививки работников образования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В Украине также готовятся к вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія", отметил глава правительства. По его словам, в стране планируют открытие соответствующих прививочных центров. Первые такие пункты откроют в крупных городах. Поставку очередной партии вакцины Pfizer ранее анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов.
Она должна была прибыть сегодня, 17 мая. Также в рамках инициативы COVAX Украина ожидает вакцину AstraZeneca. По последним данным Минздрава, в Украине с начала вакцинации привито от COVID-19 более 940 тыс. украинцев. Из них получили две дозы вакцины и завершили вакцинацию почти 18,4 тыс. В лист ожидания вакцинации записались более 558,8 тыс. человек.
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