В Днепре от коронавируса умер известный ведущий

В Днепре в больнице умер известный юморист и радиоведущий Александр Летичевский. Он прославился как один из создателей программы "Бородатые анекдоты". Об этом сообщил на своей странице в Facebook театральный деятель Игорь Рувинский.

Александр Летичевский (фото из открытых источников)

"Сегодня ночью не стало Саши Летичевского… Царствия Небесного… Хороший был человек. Светлый. Хорошо прожил жизнь. Соболезнования родным и близким, всем, кто знал Сашу много-много лет", — написал он.

Сам же Летичевский в оконце прошлого месяца сообщи, что заболел коронавирусной инфекцией. Позже стало известно, что он попал в больницу.

К сожалению, спасти его не удалось — хотя он сам и родные отмечали, что в последние дни больной пошел на поправку. После этого он перестал рассказывать о состоянии своего здоровья, а 17 мая стало известно, что он ушел из жизни.



Как сообщали ранее более 473 тыс. доз вакцины Pfizer получит Украина до конца мая для прививки работников образования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В Украине также готовятся к вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія", отметил глава правительства. По его словам, в стране планируют открытие соответствующих прививочных центров. Первые такие пункты откроют в крупных городах. Поставку очередной партии вакцины Pfizer ранее анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Она должна была прибыть сегодня, 17 мая. Также в рамках инициативы COVAX Украина ожидает вакцину AstraZeneca. По последним данным Минздрава, в Украине с начала вакцинации привито от COVID-19 более 940 тыс. украинцев. Из них получили две дозы вакцины и завершили вакцинацию почти 18,4 тыс. В лист ожидания вакцинации записались более 558,8 тыс. человек.

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