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В деле об убийстве полицейского в Чернигове появились два новых фигуранта

Подозреваемых патрульных обвиняют в бездействии

23 октября 2021, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В уголовном деле об убийстве черниговского полицейского есть двое новых подозреваемых. Они — местные работники патрульной полиции города, которых в настоящее время проинформировали о возбужденном подозрение. В рамках этого производства их обвиняют в том, что они оставили без помощи своих коллег. Один из них преждевременно ушел из жизни. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В деле об убийстве полицейского в Чернигове появились два новых фигуранта

В деле об убийстве полицейского два новых подозреваемых (фото из открытых источников

В опубликованном на сайте прокурорского ведомства сообщении, говорится, что сотрудники управления патрульной полиции Черниговщины в ту роковую ночь 2 октября 2021, патрулируя улицу Независимости в областном центре региона, видели группу людей, что конфликтовали с двумя жителями города — полицейскими, которые в то время находились в отпусках.

Патрульные, которым теперь предъявлено обвинение, ничего не сделали, чтобы прекратить этот конфликт, а покинули место происшествия. Тем самым, не защитили своих коллег, которые, принимая во внимание количество противников, были в опасности для собственной жизни. После того как они уехали, их избиение продолжилось. Инцидент закончился тем, что один из полицейских скончался, а другого с повреждениями отвезли в больницу.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Жестокое убийство полицейского в Чернигове: известны новые подробности о подростках-убийцах. Четирьом жителям города Чернигова, которые есть сейчас подозреваемыми в убийстве полицейского, вручено извещение о новом подозрение. Об этом 13 октября сообщает Черниговская областная прокуратура. Следствие подозревает городских подростков в неоконченном покушении на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц, это -ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.




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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=306584
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