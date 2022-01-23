В Черновицкой области стреляли в 22-летнего военного пограничника: что известно о его состоянии

На Буковине ночью на 23 января 22-летний пограничник местного пограничного отряда был тяжело ранен в область грудины, он находится в тяжелом состоянии и госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает УНИАН.

Он в тяжелом состоянии (фото из открытых источников)

По информации, которую получил представитель этого медиа от спикера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, пока не выяснено, при каких обстоятельствах военнослужащий получил огнестрельное ранение.

По информации спикера этого пограничного закона, пострадавший военный самостоятельно доложил, что ему необходима срочная медицинская помощь. Ее предоставили раненому коллеге представители находившегося по соседству пограничного наряда. А через некоторое время потерпевшего военного отправили в Путильское медицинское учреждение.

Сергей Бровко резюмировал, что 22-летний военный сейчас при сознании, но нуждается в квалифицированной помощи медиков.

О стрельбе уже проинформировали представителей местных силовых ведомств. Вместе с тем, сами черновицкие пограничники уже проводят по ночному инциденту собственное служебное расследование.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинского пограничника нашли застреленным . У украинской государственной границы с Румынией обнаружили тело военнослужащего Черновицкого пограничного отряда. 24-летний украинский пограничник был на дежурстве. Утром 19 августа его тело без признаков жизни недалеко от румынской границы нашли коллеги. На место сразу вызвали полицию. K ryminalisty следственная группа обнаружила , что тело военной границы является огнестрельным ранением.

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