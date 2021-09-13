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Главная Новости Общество происшествия В Черновцах жестоко убили и ограбили мужчину, который приехал купить авто: подробности жуткого убийства
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В Черновцах жестоко убили и ограбили мужчину, который приехал купить авто: подробности жуткого убийства

У мужчины украли 3000 долларов и отобрали у него жизнь

13 сентября 2021, 23:36
Автор:

Лиля Воробьева

На Буковине, в лесу обнаружили страшную находку — тело незнакомого человека. Как оказалось, убитый родом из Волыни и приехал в Черновцы, чтобы купить себе автомобиль. Двое местных жителей лишили его жизни. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.
 Как говорится в сообщении, 34-летний местный парень и его знакомый из Молдавии совершили убийство 52-летнего жителя Волыни. Деньги, которые были при покойном, это — 3000 тысячи долларов они присвоили. Отобрали и другие ценности, которые он имел при себе.
 Житель Волыни, по предварительной договоренности хотел приобрести у них иномарку.

В Черновцах жестоко убили и ограбили мужчину, который приехал купить авто: подробности жуткого убийства

Тело мужчины выбросили в лесу (фото: ГУ Нацполиции в Черновицкой области)

Злоумышленники встретили приезжего возле леса, недалеко от населенного пункта Тарашаны и начали бить. Они били его до тех пор, пока он не замолчал навсегда. Кровавые доллары они поделили между собой, а тело оставили на месте преступления.

Полицейские Буковины рассказали, что убийцы после преступления попытались замести следы. Правоохранители вычислили, где они скрываются и провели спецоперацию по их задержанию.12 сентября подозреваемых нашли в одном из частных отелей аж на Ровенщине. Помогли их арестовать спецназовцы КОРДа.

"Сейчас этим жителям Буковины сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц и разбое, совмещенном с насилием (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 УК Украина) ", — говорится в информации.

Следствие продолжается.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что на Буковине жених устроил стрельбу на собственной свадьбе.


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Источник: https://chrn.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=303729
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