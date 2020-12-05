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Главная Новости Общество происшествия В Черновцах полицейская машина на всей скорости сбила женщину на пешеходном переходе
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В Черновцах полицейская машина на всей скорости сбила женщину на пешеходном переходе

Из-за невнимательности девушка с серьезными травмами в больнице

сегодня, 22:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Черновцах полицейская машина на всей скорости сбила женщину на пешеходном переходе. В соцсетях появилось видео происшествия. Видно, что служебное транспортное средство движется улицами города с включенным проблесковым маячком – по всей видимости, правоохранители ехали на срочный вызов. В это время на нерегулируемый пешеходный переход выбежала девушка, которая разговаривала по телефону и абсолютно не смотрела по сторонам. Из-за невнимательности, она оказалась под колесами экипажа. От удара ее подкинуло в воздух и откинуло на несколько метров вдоль дороги. По словам очевидцев, пострадавшая осталось жива, но получила серьезные телесные повреждения. Девушка была госпитализирована.

В Черновцах полицейская машина на всей скорости сбила женщину на пешеходном переходе

Ранее "Комментарии" писали о том, что в социальных сетях опубликованы кадры жуткого ДТП, которое произошло  в Камянец-Подольском, Хмельницкой области. В свою очередь, по сообщению пресс-службы Полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля Субару не справился с управлением, снес конструкции на летней площадке кафе, после чего транспортное средство перевернулось. От удара о преграду, из автомобиля выпали две женщины. Одна погибла на месте, вторая девушка каким-то чудом осталась жива и даже некоторое время спустя встала на ноги. Невредимый водитель выбрался из поврежденного автомобиля абсолютно целым. По информации правоохранителей, еще одна женщина скончалась от полученных травм внутри Субару. Погибшим и пострадавшим было от 35 до 42 лет.

Также портал писал о том, что завтра на юге Украины объявлено штормовое предупреждение. 



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Источник: https://t.me/UkrainaOnlline/8877
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