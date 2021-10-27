В Чернигове владелица турагентства и медики торговали поддельными COVID-сертификатами

В областном центре Черниговской области руководитель местной туристической фирмы и двое работников медицинской сферы организовали преступный бизнес, реализуя жителям региона фальшивые коронавирусные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Черниговщины.

В схеме были задействованы владелица турагентства, врач и медсестра (фото Нацполиции)

У истоков "преступного промысла" стояла 52-летняя директор туристической фирмы. Именно она искала желающих и предлагала им купить эти важные документы о вакцинации без посещения врачей. Многие жители региона обращались к махинаторам, чтобы приобрести здесь эти фальшивые сертификаты, хотя и не должны были ехать на отдых.

Предпринимательница находилась в преступном сговоре с черниговскими медиками, которые ей "помогали". Вносили соответствующие данные в электронную базу данных о проведенных прививках. После этого оформляли бумажные документы, заверенные подписями и печатями. Сфальсифицированные сведения уже были введены в электронный реестр, и приложение "Дия" тоже показывало наличие документа о прививках у человека, которому не делали вакцинацию. Потому и стоимость этих подделок была высокой – стоила 250 долларов.

За день своей работы здесь реализовали 20 фальшивок. Поэтому только за два месяца организаторы преступного бизнеса на вакцинации положили в свой карман более пол миллиона гривен. Деньги заказчики приносили с собой.

Черниговские полицейские сразу провели одновременные обыски у всех участников этого туристическо-сертификатного бизнеса. Нашли и изъяли компьютеры, печати, бланки медицинских документов и деклараций, банковские карты, мобильники и готовые к реализации коронавирусные фальшивки.

Возбуждено и расследуется уголовное производство, квалифицируемое по ч. 3 ст. 362 УК. Это несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней. Виновным светит немалое наказание – это тюремное заключение на срок до шести лет и с лишенной возможностью заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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