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В Чернигове убили полицейского: что известно об убийстве

Еще один его коллега в реанимации

сегодня, 18:35
Автор:

Лиля Воробьева

В областном центре Черниговской области, в районе, который носит название Масаны, неизвестные злоумышленники убили работника местной полиции. Об этом сообщает ЧЕline, ссылаясь на информацию из собственных источников.

В Чернигове убили полицейского: что известно об убийстве

В полиции не комментируют новость СМИ (фото cheline.com.ua)

Убийство произошло ночью, с пятницы на субботу. Тело молодого мужчины, что был полицейским, нашли жители города, которые возвращались домой. Неподалеку нашли еще одного человека, который потерял сознание прямо на улице и оказалась работником черниговской полиции. Горожане вызвали медиков, которые госпитализировали раненого копа в медицинское учреждение. Сейчас он находится в отделении реанимации.

Также работники этого медиа сообщают, что местные полицейские задержали четырех граждан, которых подозревают в совершении этого тяжкого преступления — посягательстве на жизнь полицейских.

Представители полиции Черниговщины пока этот ночное нападение неизвестных злоумышленников на своих коллег не комментируют.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   в Чернигове пенсионер хотел сжечь себя на пороге газовой компании . Житель города Чернигова самовольно решил провести акцию протеста у здания местной компании, которая занимается продажей и поставками газа. Если бы не полиция, черниговец совершил бы самосожжение. Полицейские этого дня выехали в офис газового управления. Ведь там человек старшего возраста разлил бензин и угрожал, что подожжет себя и здание компании. Копы убедили пенсионера не совершать задуманное, отобрали у него бутылку с бензином и спички. Его жизни и здоровью, персонала и посетителей учреждения ничего не угрожает.


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Источник: https://cheline.com.ua/news/crime/u-chernigovi-na-masanah-vbili-politsejskogo-275656
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