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В Чехии погибли две украинки: что произошло

Трагедия в Чехии: столкновение поездов унесло жизни двух украинок

сегодня, 14:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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Поздно вечером 5 июня на перегоне недалеко от Пардубице произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, в результате которого погибли четыре человека, включая двух гражданок Украины. 

В Чехии погибли две украинки: что произошло

В Чехии погибли две украинки: что произошло

Согласно предварительной информации от пресс-службы МИД Украины, пассажирский поезд "Прага — Кошице" компании RegioJet и грузовой поезд ČD Cargo столкнулись около станции Пардубице. В пассажирском составе находились прицепные вагоны, следующие в украинский город Чоп.

На месте происшествия был оперативно организован координационный штаб, куда вошли представители местных правоохранительных органов и служб спасения. Спасательные работы завершились к 4 часам утра, однако последствия аварии ощущаются до сих пор. 

Всего в результате инцидента 34 человека получили ранения различной степени тяжести, большинство из которых были оказаны медицинскую помощь на месте, а несколько пострадавших были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения городов Пардубице и Градец-Кралове.

Консульский отдел Украины в Брно тесно сотрудничает с чешскими властями, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь пострадавшим. 

МИД Украины призывает граждан, находящихся в регионе, быть внимательными и следить за сообщениями официальных источников. Расследование причин аварии продолжается, а вопросы безопасности железнодорожного транспорта вновь оказались в центре внимания общественности и правительства.

Ранее “Комментарии” писали, то многие украинцы ищут убежище за границей, но столкнулись с новыми проблемами, на этот раз — в Чехии. Отказы в аренде жилья из-за национальной принадлежности стали бичом для многих украинцев.




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Источник: https://www.unian.net/world/stolknovenie-poezdov-v-chehii-sredi-pogibshih-est-ukraincy-12657993.html
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