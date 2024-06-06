Поздно вечером 5 июня на перегоне недалеко от Пардубице произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, в результате которого погибли четыре человека, включая двух гражданок Украины.

В Чехии погибли две украинки: что произошло

Согласно предварительной информации от пресс-службы МИД Украины, пассажирский поезд "Прага — Кошице" компании RegioJet и грузовой поезд ČD Cargo столкнулись около станции Пардубице. В пассажирском составе находились прицепные вагоны, следующие в украинский город Чоп.

На месте происшествия был оперативно организован координационный штаб, куда вошли представители местных правоохранительных органов и служб спасения. Спасательные работы завершились к 4 часам утра, однако последствия аварии ощущаются до сих пор.

Всего в результате инцидента 34 человека получили ранения различной степени тяжести, большинство из которых были оказаны медицинскую помощь на месте, а несколько пострадавших были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения городов Пардубице и Градец-Кралове.

Консульский отдел Украины в Брно тесно сотрудничает с чешскими властями, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь пострадавшим.

МИД Украины призывает граждан, находящихся в регионе, быть внимательными и следить за сообщениями официальных источников. Расследование причин аварии продолжается, а вопросы безопасности железнодорожного транспорта вновь оказались в центре внимания общественности и правительства.

Ранее “Комментарии” писали, то многие украинцы ищут убежище за границей, но столкнулись с новыми проблемами, на этот раз — в Чехии. Отказы в аренде жилья из-за национальной принадлежности стали бичом для многих украинцев.



