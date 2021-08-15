logo
Русский Українська

BTC/USD

47415.52

ETH/USD

3292.89

LTC/USD

187.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В центре Днепра произошел взрыв в доме, два человека погибли
commentss НОВОСТИ Все новости

В центре Днепра произошел взрыв в доме, два человека погибли

Люди, которые погибли, в момент взрыва находились в квартире

15 августа 2021, 15:34
Автор:

Харченко Дарина

В воскресенье утром, 15 августа, в Центральном районе Днепра прогремел взрыв в двухэтажном доме. В результате взрыва погибли мужчина и женщина.

В центре Днепра произошел взрыв в доме, два человека погибли

Правоохранители возбудили два уголовных дела. Фото: 104.ua

Об этом сообщили в полиции города Днепр.

Установлено, что в помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошел взрыв газовоздушной смеси. Люди, которые погибли, в момент взрыва находились в квартире.

Правоохранители возбудили два уголовных дела, квалифицировав произошедшее как несчастный случай и служебную халатность. Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и газовой службы.

Как писали ранее "Комментарии", в Пакистане прогремел взрыв на военном заводе. Как стало известно, инцидент произошел в пакистанском городе Вах, который находится в провинции Пенджаб на востоке страны. Сообщается, что на одном из объектов оборонно-промышленного концерна "Пакистанские оружейные заводы" прогремел взрыв. Ударная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах, расположенных неподалеку от завода.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России на химзаводе прогремел взрыв. Сообщается, что в одном из цехов предприятия произошел взрыв с последующим горением. Он был быстро ликвидирован системой пожарной безопасности и сотрудниками пожарной службы, прибывшие на место инцидента. В результате происшествия пострадали семь работников завода. Подробнее читайте в нашей статье.

В июле в городе Коростень, Житомирская область, прогремел взрыв. Это произошло в зоне отдыха на River Bank во время празднования праздника Ивана Купала. Пожар возник около 23 часов 9 июля во время массового мероприятия. В медицинское учреждение с ожогами обратились трое местных жителей, которые находились на западе. Им назначили амбулаторное лечение. Информации о других пострадавших не было.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dp.npu.gov.ua/news/podiji/policzejski-dnipra-vstanovlyuyut-obstavini-vibuxu-u-budinku-v-czentralnomu-rajoni-mista/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ