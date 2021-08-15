В центре Днепра произошел взрыв в доме, два человека погибли

В воскресенье утром, 15 августа, в Центральном районе Днепра прогремел взрыв в двухэтажном доме. В результате взрыва погибли мужчина и женщина.

Правоохранители возбудили два уголовных дела. Фото: 104.ua

Об этом сообщили в полиции города Днепр.

Установлено, что в помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошел взрыв газовоздушной смеси. Люди, которые погибли, в момент взрыва находились в квартире.

Правоохранители возбудили два уголовных дела, квалифицировав произошедшее как несчастный случай и служебную халатность. Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и газовой службы.

Как писали ранее "Комментарии", в Пакистане прогремел взрыв на военном заводе. Как стало известно, инцидент произошел в пакистанском городе Вах, который находится в провинции Пенджаб на востоке страны. Сообщается, что на одном из объектов оборонно-промышленного концерна "Пакистанские оружейные заводы" прогремел взрыв. Ударная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах, расположенных неподалеку от завода.



Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России на химзаводе прогремел взрыв. Сообщается, что в одном из цехов предприятия произошел взрыв с последующим горением. Он был быстро ликвидирован системой пожарной безопасности и сотрудниками пожарной службы, прибывшие на место инцидента. В результате происшествия пострадали семь работников завода. Подробнее читайте в нашей статье.



В июле в городе Коростень, Житомирская область, прогремел взрыв. Это произошло в зоне отдыха на River Bank во время празднования праздника Ивана Купала. Пожар возник около 23 часов 9 июля во время массового мероприятия. В медицинское учреждение с ожогами обратились трое местных жителей, которые находились на западе. Им назначили амбулаторное лечение. Информации о других пострадавших не было.





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