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В центре Черновцов во время движения вспыхнула маршрутка

Пострадавших в результате пожара нет

сегодня, 13:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Во вторник, 26 октября, утром Служба спасения получила уведомление о пожаре в автомобиле. Событие произошло около 9 часов утра по улице Степана Бандеры. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

В центре Черновцов во время движения вспыхнула маршрутка

Пожар в автомобиле погасили, фото ГСЧС

Известно, что по центру города двигалась маршрутка, в салоне находились трое пассажиров, когда водитель автобуса №12 увидел, что произошло возгорание. Мужчина остановился и сообщил пассажирам о необходимости эвакуации. Водитель вышел из автобуса и вызвал на помощь пожарных.

Когда прибыли пожарные, огонь уже охватил салон автобуса. Пожар быстро был ликвидирован. Как сообщают в пресс-службе, в результате повреждены салон и моторный отсек автобуса. Сумма ущерба и причина возгорания устанавливается. Известно, что потерпевших нет.

В пресс-службе Национальной полиции области сообщили, что к 10 часам утра движение по центральной улице было возобновлено.

Сообщается, что инцидент произошел под стенами облгосадминистрации. Припаркованные рядом автомобили не пострадали, ведь огонь был вовремя ликвидирован. На место пожара выехали полицейские.

Как сообщал портал "Комментарии", в Балаклее произошел масштабный пожар, огонь угрожал жилым домам. Пока приехали пожарные, огонь быстро разгорелся и сухой камыш пылал на площади около 5 гектаров. Рядом находятся жилые дома, трансформаторные подстанции и другие объекты, которые мог повредить пожар.

Также мы сообщали, что на Авдеевском коксохимическом заводе произошел пожар. Возгорание возникло от перегретого кокса на конвейерной ленте. Пожар был ликвидирован, сумма ущерба устанавливается.

В центре Черновцов во время движения вспыхнула маршрутка - фото 2
В центре Черновцов во время движения вспыхнула маршрутка - фото 3



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Источник: https://cv.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/18325.html
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