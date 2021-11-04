logo

BTC/USD

61359.53

ETH/USD

4497.50

LTC/USD

201.01

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Буковеле усилили карантин: что нужно знать туристам
commentss НОВОСТИ Все новости

В Буковеле усилили карантин: что нужно знать туристам

Отдыхающие должны иметь ряд документов.

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Ивано-Франковской области в связи со вспышкой коронавирусной болезни усилили режим карантина. Теперь любители отдыха в горах могут попасть в местные горнолыжные комплексы, в частности в знаменитый Буковель, имея коронавирусные сертификаты или другие необходимые документы.

В Буковеле усилили карантин: что нужно знать туристам

Буковель (фото из открытых источников)

Об этом информирует местная комиссия ТЭБ и ЧС этого региона отдыха, которая приняла необходимое решение.

Перечень документов, которые должны предъявить приезжие в заведениях отдыха следующие: это – ковидный сертификат о вакцинации, или соответствующий тест на ковид с указанным отрицательным результатом. Он должен быть сделан не более чем за 72 часа до заезда на территорию региона.

Также у отдыхающих должна быть с собой справка о выздоровлении от ковида, что подтверждает государственный портал электронных услуг "Дия".

Комиссия обязала разместить информацию об обязательных ограничениях и принятых мерах, соответствующих "красному" уровню эпидемической опасности на всех сайтах этого региона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о новых карантинных ограничениях в Украине. 21 октября в Украине вступили в силу новые правила пассажирских перевозок. Теперь ответственными за нарушение норм будут перевозчики, на которых полицейские могут составлять соответствующие протоколы. Марьяна Рева отметила, что физическому лицу в таком случае будет грозить штраф в размере от 17 до 24 тысяч гривен, а юридическое лицо оштрафуют на сумму от 34 до 51 тысяч гривен. Отметим, что нововведения подразумевают наличие у водителей транспорта и пассажиров в "желтых", "оранжевых" и "красных" карантинных зонах ковидного сертификата или отрицательного результата теста на коронавирус.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.if.gov.ua/npas/protokol-19-pozachergovogo-zasidannya-regionalnoyi-komisiyi-z-pitan-tehnogenno-ekologichnoyi-bezpeki-i-nadzvichajnih-situacij
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!