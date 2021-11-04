В Буковеле усилили карантин: что нужно знать туристам

В Ивано-Франковской области в связи со вспышкой коронавирусной болезни усилили режим карантина. Теперь любители отдыха в горах могут попасть в местные горнолыжные комплексы, в частности в знаменитый Буковель, имея коронавирусные сертификаты или другие необходимые документы.

Буковель (фото из открытых источников)

Об этом информирует местная комиссия ТЭБ и ЧС этого региона отдыха, которая приняла необходимое решение.

Перечень документов, которые должны предъявить приезжие в заведениях отдыха следующие: это – ковидный сертификат о вакцинации, или соответствующий тест на ковид с указанным отрицательным результатом. Он должен быть сделан не более чем за 72 часа до заезда на территорию региона.

Также у отдыхающих должна быть с собой справка о выздоровлении от ковида, что подтверждает государственный портал электронных услуг "Дия".

Комиссия обязала разместить информацию об обязательных ограничениях и принятых мерах, соответствующих "красному" уровню эпидемической опасности на всех сайтах этого региона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о новых карантинных ограничениях в Украине. 21 октября в Украине вступили в силу новые правила пассажирских перевозок. Теперь ответственными за нарушение норм будут перевозчики, на которых полицейские могут составлять соответствующие протоколы. Марьяна Рева отметила, что физическому лицу в таком случае будет грозить штраф в размере от 17 до 24 тысяч гривен, а юридическое лицо оштрафуют на сумму от 34 до 51 тысяч гривен. Отметим, что нововведения подразумевают наличие у водителей транспорта и пассажиров в "желтых", "оранжевых" и "красных" карантинных зонах ковидного сертификата или отрицательного результата теста на коронавирус.

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