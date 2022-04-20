В Бородянке под завалами нашли тела 41 погибшего

В населенном пункте Бородянка Киевской области спасатели, разбирая руины, оставшиеся от разрушенных во времена боевых действий домов, нашли 41 погибшего жителя. Об этом сообщает Общественное.

Спасатели закончили разбирать завалы (фото из открытых источников)

"На сегодняшний день разобрали все завалы, уничтожено полностью 8 многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. На территории нашей общины уничтожены частные дома — около 500 домов уничтожены полностью. Частично разрушены или потерпели поражение еще около 450 домов", — рассказал исполняющий обязанности председателя Бородянского сельсовета Георгий Єрко.

Как он рассказал, из-под завалов извлекли 41 тело.

"Тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, так я думаю, это около сотни человек", — добавил чиновник.

Оказывается, захватчики препятствовали похоронам погибших, даже не давали забирать тела через 10-15 дней после казни.

"Нужно было идти в комендатуру, с кем-то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено", — добавил руководитель сельсовета.

Еще Єрко сообщил, что в случае неповиновения захватчики могли и расстреливать местных жителей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Киевской области нашли важную служебную документацию кафиров . В Киевской области военные Национальной гвардии Украины нашли служебные документы воинов российского модуля разведки и управления. В обнародованном сообщении отмечено, что найденная документация противника пригодится украинским военным, чтобы проанализировать методы, с помощью которых ведут разведку и управляют военными группировками агрессора.

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