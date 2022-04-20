logo

BTC/USD

41519.84

ETH/USD

3083.12

LTC/USD

112.62

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.81

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Бородянке под завалами нашли тела 41 погибшего
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бородянке под завалами нашли тела 41 погибшего

В поселке Бородянка Киевской области спасатели разобрали все завалы

20 апреля 2022, 23:11
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В населенном пункте Бородянка Киевской области спасатели, разбирая руины, оставшиеся от разрушенных во времена боевых действий домов, нашли 41 погибшего жителя. Об этом сообщает Общественное.

В Бородянке под завалами нашли тела 41 погибшего

Спасатели закончили разбирать завалы (фото из открытых источников)

"На сегодняшний день разобрали все завалы, уничтожено полностью 8 многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. На территории нашей общины уничтожены частные дома — около 500 домов уничтожены полностью. Частично разрушены или потерпели поражение еще около 450 домов", — рассказал  исполняющий обязанности председателя Бородянского сельсовета Георгий Єрко.

Как он рассказал, из-под завалов извлекли 41 тело.

"Тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, так я думаю, это около сотни человек", — добавил чиновник.

Оказывается, захватчики препятствовали похоронам погибших, даже не давали забирать тела через 10-15 дней после казни.

"Нужно было идти в комендатуру, с кем-то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено", — добавил руководитель сельсовета.

Еще Єрко сообщил, что в случае неповиновения захватчики могли и расстреливать местных жителей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Киевской области нашли важную служебную документацию кафиров . В Киевской области военные Национальной гвардии Украины нашли служебные документы воинов российского модуля разведки и управления. В обнародованном сообщении отмечено, что найденная документация противника пригодится украинским военным, чтобы проанализировать методы, с помощью которых ведут разведку и управляют военными группировками агрессора.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/230738-desatki-zagiblih-u-borodanci-rozibrali-vsi-zrujnovani-budivli/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!