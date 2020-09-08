В Болгарии загорелся автобус с туристами, которые ехали на отдых в Стамбул

Возле столицы Болгарии Софии произошло ЧП - загорелся автобус, который вез туристов на отдых в Стамбул. Об этом сообщает местный телеканал БНТ1.

Известно, что в службу спасения сигнал поступил вчера в 23:15. Автобус был с турецкими номерами и по неизвестной пока причине загорелся на ходу. На место отправились несколько пожарных бригад, которые тушили автобус и местность вокруг, так как была опасность лесного пожара. Тем временем 9 туристов эвакуировались и ждали на обочине. К счастью, никто из людей не пострадал, однако автобус вместе с багажом сгорел дотла.





Напомним, у Японии затонуло огромное судно, в котором находилось около 6000 коров и почти полсотни членов экипажа. Известно, что судно-скотовоз Gulf Livestock 1, работающее под флагом Панамы, 2 сентября попало в зону действия тайфуна “Майсак”. В Восточно-Китайское море сразу же после сигнала бедствия вышло 4 корабля береговой охраны и авиация. Увы, пока спасти удалось лишь одного моряка, который рассказал, что их судно вышло из Новой Зеландии 14 августа и должно было прибыть в Китай 4 сентября. Филиппинец сообщил, что они попали в сильный шторм, который вызвал тайфун: у корабля отказал двигатель, после чего его накрыла экстремальная волна и Gulf Livestock 1 пошел ко дну.

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