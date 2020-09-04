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Главная Новости Общество происшествия У берегов Японии затонуло огромное судно с экипажем и животными
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У берегов Японии затонуло огромное судно с экипажем и животными

Судно-скотовоз Gulf Livestock 1, работающее под флагом Панамы, попало в зону действия тайфуна “Майсак”

сегодня, 12:25
Автор:

Елена Волкова

У Японии затонуло огромное судно, в котором находилось около 6000 коров и почти полсотни членов экипажа. О катастрофе сообщает Sea News.

Известно, что  судно-скотовоз Gulf Livestock 1, работающее под флагом Панамы, 2 сентября попало в зону действия тайфуна “Майсак”. В Восточно-Китайское море сразу же после сигнала бедствия вышло 4 корабля береговой охраны и авиация. Увы, пока спасти удалось лишь одного моряка, который рассказал, что их судно вышло из Новой Зеландии 14 августа и должно было прибыть в Китай сегодня, 4 сентября. Филиппинец сообщил, что они попали в сильный шторм, который вызвал тайфун: у корабля отказал двигатель, после чего его накрыла экстремальная волна и Gulf Livestock 1 пошел ко дну. На борту находилось 43 человека - граждане Филиппин, Новой Зеландии и Австралии, а также 5900 голов крупного рогатого скота. Спецоперация по поиску выживших и тел погибших продолжается.

У берегов Японии затонуло огромное судно с экипажем и животными

Напомним, в Сеть выложили видео чрезвычайного происшествия в РФ, когда в результате ураганного ветра на стройке рухнули сразу три башенных крана. Трагедия произошла позавчера в Тюмени: в двух кабинах падающих кранов были строители.


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