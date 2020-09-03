В России ураган снес три башенных крана с людьми: момент попал на видео

В Сеть выложили видео чрезвычайного происшествия в РФ, когда в результате ураганного ветра на стройке рухнули сразу три башенных крана. Как сообщают российские СМИ, трагедия произошла вчера в Тюмени: в двух кабинах падающих кранов были строители.

На видео краны в строящемся жилом комплексе “Ария” сначала сильно раскачиваются по ветру, а после падают один за другим. На рабочих местах - в кабинах - было два человека: обоих с многочисленными травмами увезла скорая. Известно, что один из строителей сейчас находится в тяжелом состоянии, второй отходит после операции. Тем временем на стройке в результате ЧП начали доследственную проверку.

Напомним, в РФ в одном из отделов полиции Казани произошло ЧП, видео которого выложили в Сеть. Разъяренный начальник отдела полиции "Зареченский" - полковник полиции Тарас Дорошкевич - якобы разозлившись на подчиненных, решил их проучить с помощью винтовки.

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