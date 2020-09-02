В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных из винтовки (видео)

В РФ в одном из отделов полиции Казани произошло ЧП, видео которого выложили в Сеть. Как сообщает “КП”, разъяренный начальник отдела полиции "Зареченский" - полковник полиции Тарас Дорошкевич - якобы разозлившись на подчиненных, решил их проучить с помощью винтовки.

Согласно видео, мужчина в форме, выйдя в коридор, стреляет из винтовки. Одна из сотрудниц укрывается от пальбы за дверью кабинета. По предварительной информации, стрелка в погонах разозлили плохие показатели работы его сотрудников. В результате “воспитательных мероприятий” ранены трое полицейских. Теперь по данному факту проводят проверку органы прокуратуры.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Турции расстреляли криминального авторитета Надира Салифова. Он проживал в Украине и создал здесь группировку, занимающуюся рэкетом. Азербайджанец, известный по кличке "Лота Гули", который находился в розыске в нашей стране, был убит в ресторане Антальи выстрелом в голову.

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