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В Австралии возле парка развлечений столкнулись вертолеты: много погибших (ФОТО)

На месте происшествия работали десятки спасателей, пожарные, медики и правоохранители. К сожалению, погибли люди. Также есть тяжело раненые и пострадавшие.

сегодня, 01:15
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Автор:

Анна Нестерова

В австралийском городе Голд-Кост, который известен как Золотой Берег, неподалеку от тематического парка развлечений Sea World столкнулись два вертолета с пассажирами. Трагедия произошла на минувшей неделе.

В Австралии возле парка развлечений столкнулись вертолеты: много погибших (ФОТО)

В Австралии столкнулись вертолеты/ Фото: The Sun

В результате произошедшего четыре человека скончались, а еще трое получили тяжелые осколочные ранения и были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Их состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое.

В Австралии возле парка развлечений столкнулись вертолеты: много погибших (ФОТО) - фото 2

Сообщается, что два прогулочных вертолета столкнулись в тот момент, когда один из них поднимался в небо, а второй — приземлялся. В результате крушения первый вертолет получил жуткие механические повреждения и рухнул на песчаный пляж. Второму же пилоту чудом удалось посадить поврежденный вертолет на песчаную отмель.

Фотографии окровавленных и травмированных людей, которым удалось выжить в этой ужасной катастрофе опубликовало издание The Sun. На кадрах видно, как по лицам и рукам испуганных женщин стекает кровь, а их лица полны ужаса.

В Австралии возле парка развлечений столкнулись вертолеты: много погибших (ФОТО) - фото 3

Так, в вертолете, который пострадал больше всего находилось семь человек — четверо погибли на месте, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В уцелевшем вертолете, который смог приземлиться было шесть человек -  пятеро из них получили легкие травмы, а еще один не пострадал.

Австралийское бюро транспортной безопасности начало расследование по факту произошедшего. Следствие продолжается.

Ранее "Комментарии" писали о том, что самолет загорелся из-за взрыва повербанка: есть пострадавшие (ФОТО). Сообщается о том, что в результате инцидента на борту самолета пострадало два человека. По данному факту проводится всестроннее расследование.

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В Австралии возле парка развлечений столкнулись вертолеты: много погибших (ФОТО) - фото 4

В Австралии возле парка развлечений столкнулись вертолеты: много погибших (ФОТО) - фото 5



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