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Ужасный случай в самолете: пилот умер во время полета

Главный пилот пассажирского самолета, который имел стаж более 25 лет, погиб во время полета.

сегодня, 20:00
Автор:
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Slava Kot
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Рейс авиакомпании LATAM из США в Чили был перенаправлен в Панаму после того, как экипаж нашел капитана без сознания в туалете самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.

Ужасный случай в самолете: пилот умер во время полета

Пассажирский самолет авиакомпании LATAM. Фото из открытых источников

14 августа самолет компании LATAM совершал рейс из Майами в Чили. После трех часов с момента вылета главному пилоту 56-летнему Ивану Андауру стало нехорошо и он пошел в ванную комнату. Поскольку пилот долго не возвращался в кабину, его коллеги проверили туалет, где обнаружили мужчину без сознания.


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Остальные два пилота взяли на себя контроль самолета и перенаправили рейс в ближайший международный аэропорт в Панаме. После приземления медики проверили пилота и констатировали смерть Ивана Андаура.

LATAM Airlines отреагировала на смерть своего сотрудника, который четверть века был пилотом их компании.

"Мы в LATAM глубоко обеспокоены произошедшим и выражаем наши самые искренние соболезнования семье нашего сотрудника. Мы глубоко благодарны за его 25-летнюю карьеру и ценный вклад, который всегда отличался своей преданностью и профессионализмом", — говорится в заявлении авиакомпании по поводу смерти Ивана Андаура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пассажирский самолет залетел в закрытое воздушное пространство Украины. Airbus A320-200, который способен перевозить 180 пассажиров, летел из Норвегии в Турцию и наткнулся на грозовые тучи. Пилоты решили миновать препятствия и залетели в воздушное пространство Украины.

Также "Комментарии" писали о неожиданном объяснении авиакомпании, отправившей самолет с пассажирами в Африку вместо Лондона.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12413383/LATAM-pilot-Ivan-Andaur-56-collapses-dies-lavatory-Boeing-787-Dreamliner-flying-Miami-Chile-two-pilots-forced-make-emergency-landing-Nurse-tried-save-says-didnt-necessary-supplies.html
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Обсуждения

ККК

сегодня, 19:51

Смещно)))


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