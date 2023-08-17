Ужасный случай в самолете: пилот умер во время полета

Рейс авиакомпании LATAM из США в Чили был перенаправлен в Панаму после того, как экипаж нашел капитана без сознания в туалете самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.



Пассажирский самолет авиакомпании LATAM. Фото из открытых источников

14 августа самолет компании LATAM совершал рейс из Майами в Чили. После трех часов с момента вылета главному пилоту 56-летнему Ивану Андауру стало нехорошо и он пошел в ванную комнату. Поскольку пилот долго не возвращался в кабину, его коллеги проверили туалет, где обнаружили мужчину без сознания.

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Остальные два пилота взяли на себя контроль самолета и перенаправили рейс в ближайший международный аэропорт в Панаме. После приземления медики проверили пилота и констатировали смерть Ивана Андаура.

LATAM Airlines отреагировала на смерть своего сотрудника, который четверть века был пилотом их компании.

"Мы в LATAM глубоко обеспокоены произошедшим и выражаем наши самые искренние соболезнования семье нашего сотрудника. Мы глубоко благодарны за его 25-летнюю карьеру и ценный вклад, который всегда отличался своей преданностью и профессионализмом", — говорится в заявлении авиакомпании по поводу смерти Ивана Андаура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пассажирский самолет залетел в закрытое воздушное пространство Украины. Airbus A320-200, который способен перевозить 180 пассажиров, летел из Норвегии в Турцию и наткнулся на грозовые тучи. Пилоты решили миновать препятствия и залетели в воздушное пространство Украины.

Также "Комментарии" писали о неожиданном объяснении авиакомпании, отправившей самолет с пассажирами в Африку вместо Лондона.