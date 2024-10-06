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Ужасная трагедия в Словакии: медведь напал на мужчину, который пошел за грибами

Мужчина пошел за грибами и стал жертвой медведя.

6 октября 2024, 16:20 comments1582
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Slava Kot

Трагический случай произошел в лесу вблизи города Липтовский Микулаш в Словакии. Двое мужчин утром пошли собирать грибы, как вдруг на одного из них напал медведь. Несмотря на скорейшее вмешательство спасательных служб, 55-летний мужчина скончался от полученных травм.

Ужасная трагедия в Словакии: медведь напал на мужчину, который пошел за грибами

В Словакии медведь убил мужчину. Фото из открытых источников

Как сообщают словацкие СМИ, в селе Гибе в регионе Липтов произошло жестокое нападение медведя.

"Сегодня ранним утром поступил вызов с участка леса в труднодоступной местности. На человека напал бурый медведь. Мужчина вместе с еще одним человеком собирал грибы, а зверь напал на него", — сообщили в полиции.

На место происшествия были направлены патруль полиции и санитарная авиация. Как сообщили прибывшие по вызову медики, во время нападения медведь сильно ранил ногу мужчины, что повлекло за собой большую потерю крови и остановку сердца. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.

"На месте инцидента была начата первичная реанимация, врач продолжил расширенную сердечно-легочную реанимацию, которая, несмотря на все усилия, к сожалению, не увенчалась успехом. От тяжелых телесных повреждений пациент скончался на месте", — добавили спасатели.

Нападение животного в Словакии будет расследовать группа реагирования на бурых медведей Госприроды. Местные общества охотников, участвующих в охоте на медведя, смертельно ранившего мужчину, обратились к местным жителям с просьбой не ходить в лес.

В последнее время медведи все чаще нападают на людей в разных регионах Словакии. В марте этого года, недалеко от места нынешней атаки, гражданка Беларуси, спасаясь от медведя, упала с большой высоты и погибла.

Как сообщал портал "Комментарии", в Румынии произошел подобный инцидент с туристами. Медведь напал на женщину и сбросил ее с высокой горы. От травм женщина скончалась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае в Индонезии. Огромный питон проглотил женщину, когда родственники пошли ее искать, заметили ноги, торчавшие из пасти змеи.



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Источник: https://zilina.dnes24.sk/okres/liptovsky-mikulas/mimoriadne-brutalny-utok-na-liptove-utok-medveda-neprezil-55-rocny-muz-454375
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