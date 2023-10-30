Ужасная трагедия на льду: хоккеисту перерезали горло коньками

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Slava Kot
Хоккеист Адам Джонсон. Фото из открытых источников
29-летний хоккеист Адам Джонсон погиб в страшной аварии. Во время стычки с игроком команды соперника лезвие конька перерезало ему горло. Трагедия произошла на глазах у 8 тысяч зрителей, пришедших на хоккейный матч.
Американский хоккеист Адам Джонсон выступал за британский хоккейный клуб "Ноттингем Пантерс". Он вышел на лед в матче Кубка Вызова между командами "Ноттингем Пантерз" и "Шеффилд Стиллерз", где с ним произошел несчастный случай.
29-летний американец получил порез шеи после столкновения с хоккеистом Мэттом Петгрейвом. Игра сразу была остановлена, а Джонсону оказывали медицинскую помощь на льду. Игроки обеих команд образовали защитное кольцо вокруг него, чтобы оградить от 8-тысячной толпы на стадионе. Впоследствии хоккеиста забрали в больницу, где констатировали смерть Адама Джонсона.
После смерти Адама Джонсона сотни болельщиков собрались близ "Ноттингем Арены" с цветами, чтобы почтить память о нем.
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