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Ужасная трагедия на льду: хоккеисту перерезали горло коньками

Профессиональный хоккеист погиб после того, как лезвия коньков перерезали ему горло.

сегодня, 09:25
Автор:
avatar

Slava Kot
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Ужасная трагедия на льду: хоккеисту перерезали горло коньками

Хоккеист Адам Джонсон. Фото из открытых источников

29-летний хоккеист Адам Джонсон погиб в страшной аварии. Во время стычки с игроком команды соперника лезвие конька перерезало ему горло. Трагедия произошла на глазах у 8 тысяч зрителей, пришедших на хоккейный матч.


Американский хоккеист Адам Джонсон выступал за британский хоккейный клуб "Ноттингем Пантерс". Он вышел на лед в матче Кубка Вызова между командами "Ноттингем Пантерз" и "Шеффилд Стиллерз", где с ним произошел несчастный случай.

29-летний американец получил порез шеи после столкновения с хоккеистом Мэттом Петгрейвом. Игра сразу была остановлена, а Джонсону оказывали медицинскую помощь на льду. Игроки обеих команд образовали защитное кольцо вокруг него, чтобы оградить от 8-тысячной толпы на стадионе. Впоследствии хоккеиста забрали в больницу, где констатировали смерть Адама Джонсона.

"Игрока Шеффилда явно сбили с ног, а его коньки поднялись и перерезали другому игроку горло. Я никогда не видел такого количества крови. Это одна из самых ужасных вещей, которые я когда-либо видел на спортивных соревнованиях", — рассказал журналист Кристиан Беннетт, посетивший хоккейный матч.

После смерти Адама Джонсона сотни болельщиков собрались близ "Ноттингем Арены" с цветами, чтобы почтить память о нем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что батискафы "Титан" обнаружили человеческие останки. Что известно о трагедии с подлодкой, которую должен был отвести туристов к затонувшему кораблю "Титаник".

Также "Комментарии" писали о трагедии в Италии, где отец оставил ребенка в запертой машине.



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Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Johnson_(ice_hockey)
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