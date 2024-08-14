Ужасная авиакатастрофа во Франции: разбилось два истребителя

Два истребителя Rafale разбились поблизости в районе Вогезы – горного хребта невысоких гор на северо-востоке Франции. Одного пилота нашли живым, по другим пилотам объявили спасательно-поисковую операцию.



Французский истребитель Rafale. Фото из открытых источников

Как отмечает французский телеканал France3, катастрофа произошла около 14:00 во время тренировочного полета. Указывается на два самолета Rafale, дислоцированных на авиабазе 113 в Сен-Дизье, разбившихся на территории департамента Мерт и Мозель.

Один из пилотов якобы катапультировался с самолета непосредственно перед падением — его нашли в сознании, но с легкими травмами и доставили в больницу. По данным французских служб, поиски экипажа второй машины – ученика и пилота-инструктора – еще продолжаются.

"Авария с участием двух Rafale из эскадрильи "Аквитания" произошла в Мерт и Мозель. Одного из пилотов нашли, он в безопасности. Поиски еще продолжаются. Спасибо нашим вооруженным силам, а также полиции, мобилизованные на поиски и охрану территории", — сообщил министр обороны Франции Себастян Лекорню.

Представители французской армии уточнили, что все привлеченные к катастрофе пилоты были французами. По их данным, украинские летчики проходят подготовку во Франции, но на базе Казо и только на истребителях Alpha-Jet. Причины аварии истребителей во Франции остаются неизвестными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили самые безопасные места, где нужно сесть, чтобы выжить в самолете во время авиакатастрофы.

Также "Комментарии" писали об ужасном инциденте в Португалии, где во время авиашоу столкнулись два самолета.



