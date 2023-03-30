Ужас в Закарпатье: родители годами насиловали дочь с 7-летнего возраста и снимали все на видео

На фоне резонансного криминала о групповом изнасиловании подростками 14-летней девочки в Закарпатском регионе уже известно о другой шокирующей истории сексуального надругательства над детьми, имевшей место в этой области. Речь идет о муже с женой, много времени насиловавшей свою дочь, снимая это на мобильный телефон. Об этом информирует представитель СМИ и блогер Виталий Глагола в собственном Telegram .

Как он утверждает, супруги — мать 12-летней девочки и ее отчим — были задержаны и находятся под арестом. Жители Закарпатья, подозреваемые в тяжком преступлении, задержаны в порядке ст. 208 УК Украины. По фактам возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 152 – изнасилование.

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"Шокирующие случаи имели место в селе Калины Тячевского района. О них стало известно от потерпевшей девочки, которая обратилась к правоохранителям накануне, 29 марта", — сообщил журналист.

По словам пострадавшей, отчим неоднократно совершал над ней сексуальное насилие, начиная с июля 2021 года. Ребенок решился раскрыть это, как узнал о "резонансной истории с несправедливым решением суда в "Верхневоротском изнасиловании".

При этом выяснилось, что мать ребенка заставляла его вступать в половые контакты с нею и отчимом.

В доме, где жили пара педофилов, правоохранители нашли доказательства того, что сам процесс изнасилования своей дочери они сняли на камеру.

По заключению судебно-медицинского эксперта у пострадавшей обнаружены многочисленные разрывы женской плевы.

Выяснилось, что девочку подвергли сексуальному насилию с 7-летнего возраста.

Первый раз это было, когда ребенок возвращался вместе с неродным отцом домой из гостей – тогда педофил насиловал его пальцами.

"Также известно о случае, когда тот же отчим, находясь на заработках, выходил по видеосвязи к жене и заставлял поочередно "удовлетворять себя пальцами" ее и несовершеннолетнюю потерпевшую", — пишет блогер.

Глагола еще сообщил, что, согласовывая задержание, представители полиции "столкнулись с непонятной позицией прокурора", который сомневался в том, что файлы настоящие и в причастности супружеской пары к совершению тяжкого преступления в отношении ребенка.

Сейчас пострадавший ребенок находится на попечении социальных работников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Закарпатье трое несовершеннолетних парней напали и изнасиловали 14-летнюю девушку.