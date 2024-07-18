Ушел из жизни знаменитый украинский актер Игорь Щербак. Зрители могут узнать актера по ролям в сериалах "Нюхач-2", "Письмо надежды", "Центральная больница", "Скорая помощь" и "Возвращение Мухтара-4". О смерти актера сообщила труппа Киевского "Молодого театра".

Ушел из жизни заслуженный артист Украины

"Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера. Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества. Покойся с миром, друг! Вечная память!", — говорится на странице театра.





Что известно про заслуженного артиста Украины

Игорь Щербак родился 10 апреля 1956 года в Киеве. Окончив в 1977 году Киевский государственный институт театрального искусства, он начал свою карьеру в оперетте, а затем перешел в "Молодой театр". За свою карьеру Игорь Щербак сыграл множество запоминающихся ролей в таких сериалах, как "Нюхач-2" и "Центральная больница". Он также принимал участие в дубляже многих зарубежных фильмов.

Коллеги и друзья актера выразили свои соболезнования семье Игоря и подчеркнули его роль как выдающегося актера и человека, способного создать особую атмосферу вокруг себя. Что стало причиной смерти мужчины — неизвестно.

Ранее “Комментарии” писали, что 16 июля скончался украинский актер театра и кино Дарьюш Эслами, широко известный по роли школьника в сериале "Слуга Народа". На момент смерти артисту было всего 24 года.