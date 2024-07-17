Умер актер сериала "Слуга Народа": ему было всего 24 года

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Черновалова Кристина
16 июля скончался украинский актер театра и кино Дарьюш Эслами, широко известный по роли в сериале "Слуга Народа". На момент смерти артисту было всего 24 года. Сообщение о его скоропостижной смерти появилось на странице Театра на Подоле в Instagram, где Эслами работал последние годы.
Умер звезда "Слуги народа"
Дарьюш Эслами родился в Киеве и получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, а затем углубил свои навыки на мастерских Остропольского и Чхаидзе. Несмотря на молодость, он успел зарекомендовать себя в театральной сфере, выступив в таких постановках как "Незнакомка", "Сон в летнюю ночь", "Комедианты" и "Уважаемые сумасшедшие".
В 2023 году Дарьюш сыграл в киноленте "Капитан Бровары", что стало его дебютом в большом кино. Коллеги и поклонники таланта Эслами выразили свои соболезнования и скорбь по поводу его неожиданной кончины. Мать актера также опубликовала трогательное сообщение, выражая гордость и любовь к своему сыну и его достижениям.
Причина смерти актера до сих пор не установлена, оставляя множество вопросов у его родных, друзей и поклонников.
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