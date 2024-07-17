Умер актер сериала "Слуга Народа": ему было всего 24 года

16 июля скончался украинский актер театра и кино Дарьюш Эслами, широко известный по роли в сериале "Слуга Народа". На момент смерти артисту было всего 24 года. Сообщение о его скоропостижной смерти появилось на странице Театра на Подоле в Instagram, где Эслами работал последние годы.

Умер звезда "Слуги народа"

"Сегодня остановилось сердце нашего актера Дарьюша Эслами. Искренние соболезнования родным и близким", — написали на Instagram-странице театра.

Дарьюш Эслами родился в Киеве и получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, а затем углубил свои навыки на мастерских Остропольского и Чхаидзе. Несмотря на молодость, он успел зарекомендовать себя в театральной сфере, выступив в таких постановках как "Незнакомка", "Сон в летнюю ночь", "Комедианты" и "Уважаемые сумасшедшие".

В 2023 году Дарьюш сыграл в киноленте "Капитан Бровары", что стало его дебютом в большом кино. Коллеги и поклонники таланта Эслами выразили свои соболезнования и скорбь по поводу его неожиданной кончины. Мать актера также опубликовала трогательное сообщение, выражая гордость и любовь к своему сыну и его достижениям.

"Не могла насмотреться на тебя, не могла надышаться тобой, постоянный дефицит тебя чувствовала, боялась вслух и публично тобой гордиться, чтобы не испугать, и как я была счастлива твоими успехами и победами. Я горжусь тобой, моя самая большая любовь всей моей жизни! Добрее твоего сердца, хоть и такого больного, я не знаю. Спасибо тебе, сын, что выбрал нас в родители, что был с нами все эти почти 25 лет! Ты давал нам надежду, мы жили только ради тебя", — со скорбью написала мама Дарьюша.

Причина смерти актера до сих пор не установлена, оставляя множество вопросов у его родных, друзей и поклонников.